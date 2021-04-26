孫興民爆喊　攜手哈利卡尼告別傷心地？

熱刺周一(26日)凌晨英聯盃決賽0比1不敵曼城，長達13年錦標荒延續，南韓前鋒孫興民輸波後情緒激動，完場即場跪喺場中間痛哭，要加里夫巴利同多位曼城球員上前安撫。熱刺今季再一次「4大皆空」，盛傳哈利卡尼同孫興民都有意離開熱刺呢塊「傷心地」。

熱刺雖然被視為歐洲頂級球會，但如果從錦標數字去睇就完全「名不副實」，對上一次捧盃已經係2008年、贏最唔受重視嘅英聯盃，如果只計3大賽事(聯賽、英足盃、歐洲賽)，直頭要數到1991年英足盃冠軍。27歲嘅哈利卡尼同28歲嘅孫興民，論個人能力都係頂尖級數，普遍估計熱刺今年再食白果，佢哋都唔會樂意留低「虛渡光陰」。

英格蘭名將瑟頓表示：「哈利卡尼7月就28歲，睇住前熱刺隊友基爾獲加又拎冠軍，如果哈利卡尼決定離開佢心愛嘅熱刺，好可能會係今個夏天嘅事。」不過，喺疫情影響下，身價高昂嘅哈利卡尼轉會難度較高，相比之下，只剩2年合約嘅孫興民更加可能會以合理價錢離隊，傳聞拜仁慕尼黑極有興趣簽入呢位南韓國腳。