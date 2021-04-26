C朗連續3場食白果　派路暗示快被炒

意甲班霸祖雲達斯又失分，喺周日(25日)晚聯賽作客僅逼和費倫天拿1比1，球星C朗狀態低迷，今場錯失絕殺對手黃金機會，連續3場冇波入。教練派路亦承認球會高層不滿今季成績，似乎暗示自己好快會被炒。

祖雲達斯踢到29分鐘失守，中場拉比奧特禁區內犯手球，被吹罰12碼，費倫天拿由杜辛華荷域主射入網，呢位21歲塞爾維亞國腳今季意甲已經有17球進帳，表現令人驚喜。

祖雲達斯下半場開波32秒就扳平，後備上陣嘅艾華路莫拉達喺禁區右路窄角度射入，成為今季意甲最快入波嘅後備上陣球員。

踢到84分鐘，祖記有1次反勝黃金機會，古路施夫斯基右路傳中，C朗近門頂唔中。以C朗驚人彈跳力，錯失呢次入波機會，實在令人失望。事實上，呢位葡萄牙國腳近期腳風非常唔順，已經連續3場意甲冇波入，今場5次射門都唔中目標。

賽後祖雲達斯教練派路仍然力撐C朗：「佢今場表現唔算差，冇諗過換走佢，球隊每場都學到嘢，無可否認成績同最初期望有落差，我唔高興，會方亦唔會高興。」祖雲達斯已經落後榜首國際米蘭13分，基本上已衞冕無望，甚至連前4位都危危乎，派路都聞到魷魚香。