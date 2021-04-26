亞錦賽擴大優勢　奧斯卡為港奪奧運資格再近一步

香港爭取三項鐵人奧運入場券再近一步！男隊主將奧斯卡在剛結束的日本廿日市舉行的亞洲三項鐵人錦標賽，雖然獲得「梗頸四」，但由於賽前的奧運積分已超越主要競爭對手哈薩克代表，加上對方未能夠於第一名衝線選手的總時間5%內完成賽事，因此未能取得任何奧運積分，令奧斯卡的優勢由300多分擴大至600多分，進一步鞏固以洲際首位出席東京奧運的機會。

奧斯卡對於未能衞冕感到失望，雖然未能直入東京奧運，但他表示，第4名已足以令他向奧運邁進一大步。「今次比賽的游泳及單車環節都做得挺好，游水第5、單車第1，表現可說是個人最佳，令我頗有信心爭取佳績，可惜跑步時體力不足，未能追上日本選手，但整體表現都很不錯。」奧斯卡現時奧運排名高踞亞洲首名，加上亞錦賽後進一步擴大領先優勢，他期待夢想成真，登上奧運舞台，「香港已有兩屆奧運未有三鐵代表出戰，假如能夠帶領香港三鐵重回奧運，希望成為一個好開始，之後香港三鐵都能成為奧運常客。」

21歲的奧斯卡早年放棄英國護照代表香港，目前世界排名56，曾於三鐵國際賽屢獲殊榮，當中包括2017年亞青冠軍及2019年亞錦賽精英組金牌，由於疫情的關係，去年取消了亞錦賽，因為奧斯卡今年以衞冕身份競逐。

至於港隊女將方面，彭斯雅以第7名完成，是港隊最快的選手，冠軍則是中國的仲夢穎，這也是中國隊時隔16年後再重奪亞洲冠軍的頭銜。港隊新任教練韋安祖對今次成績相當滿意，三位港將均以前8完成比賽，成為香港歷年來最好成績。

東奧男子設有55個比賽名額，計算世界混合接力排名、世界排名、東道主名額，以及剔除每個NOC代表團最多入圍名額後，每個洲份仍有一個入圍資格。奧斯卡的排名高踞亞洲（New Flags）首名，只要6月截止排名時保持優勢，即可登上東奧列車。

香港三項鐵人總會會長龐寵貽表示，奧斯卡勢成2008年後，首位闖入奧運舞台的港將：「香港三鐵運動員憑著努力不懈，加上得到運動科學的協助，競爭力有所提升，近年與世界的水平拉近了。對上一次香港選手出席奧運已是2008年的事，待世界三項鐵人總會於6月份落實奧運排名，奧斯卡即可正式鎖定資格，我認為這是香港三鐵界的一個「好的開始」。」

為進一步催谷狀態，奧斯卡將與教練韋安祖由日本轉飛杜拜，準備5月份的一個大型賽事，與世界頂尖好手同場較技。

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