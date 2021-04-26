AC米蘭1項神奇數據　長追有錢執

意甲重頭戲，拉素主場迎戰AC米蘭。拉素上場聯賽以2比5不敵拿玻里，再次暴露防線不穩問題，爭前4機會大受打擊。AC米蘭今季一反傳統，作客表現更勝主場，其中近9場聯賽作客贏咗8場，客Ｗ值得追捧。（myTV Gold 301、Now 638、有線654、614、662及602台周二凌晨2時45分直播）

拉素早前一度取得聯賽5連勝，但要留意當中對手相對較弱，上場遇前列勁旅拿玻里，立即陷入劣勢，一度落後4球，及後因為對手有所鬆懈，先至追番兩球，但最終仍然大敗2比5。事實上拉素防線唔多穩陣，早前主場對弱隊賓尼雲圖，都失咗3球，換言之近兩場合共失8球。拉素今季往往遇強即屈，除咗上場2比5不敵拿玻里外，今季主場亦曾以1比4被阿特蘭大擊潰，同埋2月對國際米蘭以及3月對祖雲達斯，都輸波收場，首循環亦以2比3不敵今仗對手AC米蘭，形勢唔樂觀。

作客成績冠絕意甲

AC今季作客叻過主場，17場聯賽主場僅7勝，反而15場作客贏咗13場，屬意甲「作客王」。雖然射手伊巴謙莫域有傷在身，難以上陣，但仍然有列比錫、拉菲爾利亞奧及基爾斯等中前場猛將，攻力有保證。同埋佢哋近4場聯賽作客都贏波，包括擊敗拉素嘅同市球隊羅馬，今場再前赴首都比賽，絕對有力再下一城，直取客勝。

直播表

周二0:30am 意甲 拖連奴 Vs 拿玻里

Now 638、有線654、614台、無綫myTV Gold 301

周二2:45am 意甲 拉素 Vs AC米蘭

Now 638、有線654、614、662、602台、無綫myTV Gold 301

周二3:00am 英超 李斯特城 Vs 水晶宮

Now 621

周二3:00am 西甲 伊巴 Vs 皇家蘇斯達

Now 632