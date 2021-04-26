花美男崔浩然復出　林衍蕙資格賽4強止步

2018年於亞運勇奪花劍銀牌後退役的崔浩然周一（26日）於社交網站Instagram上載重返香港體育學院訓練的相片，宣布正式復出。

28歲的崔浩然兩年前退役後轉戰職場，於商界及時裝界都有他的身影，更不時為時裝名牌擔任模特兒。香港男子花劍隊去年歷史性勇奪東京奧運團體資格，曾出戰倫敦奧運的崔浩然回歸港隊，相信會為花劍隊帶來良性競爭，有助港隊備戰奧運。

另外，香港女子佩劍代表林衍蕙今日（26日）於烏茲別克塔什干舉行的劍擊亞洲及大洋區東京奧運資格賽4強不敵東道主劍手，無緣取得奧運入場券。賽事於25日起一連兩日於烏茲別克塔什干以「安全泡泡」形式舉行，林衍蕙是日出戰女子佩劍東京奧運資格賽，先在分組賽4戰全勝直入8強，以15比12擊敗菲律賓劍手Jylyn Nicanor晉級，可惜她於4強未能再下一城，以4比15不敵烏茲別克的Zaynab Dayibekova。

隨著香港4名劍手羅浩天、張楚瑩、何瑋桁及林衍蕙於是次賽事失落東京奧運資格，香港劍擊隊憑男子花劍及女子重劍團體資格，共得8張奧運入場券。

支持本地運動齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！