水晶宮唔怕駁火　李城鋒銳玩大佢

周二(27日)凌晨英超獨腳戲，李斯特城主場迎戰水晶宮。李城爭前4一分都不能少，不過水晶宮表現神經刀，冇壓力下經常有意外驚喜，就算作客都唔可以睇低；李城對上4次喺王權球場迎戰水晶宮全開3球或以上，今場捧2.5球大更划算。(Now 621周二凌晨3時直播)

李斯特城上場主場3比0大炒西布朗，目前以32戰得59分排第3位，只比第5位嘅韋斯咸多4分，前4位置未算穩陣，想確保下屆歐聯參賽資格，嚟緊仍要積極搶分。尼日利亞射手伊恩拿祖近況弗到震，近8場狂轟11球，占美華迪上場亦打破超過一個月嘅個人入球荒，重拾射門鞋，水晶宮後防對住呢兩支大炮，睇怕難以抵擋。

狐狸近4次主場對水晶宮全開大

水晶宮依家喺聯賽榜排第13位，基本上不愁降班，不過咁唔代表佢哋冇還擊之力，事關呢班波向來愈強遇強，經常對勁旅喺冇壓力之下踢出超水準。睇番水晶宮近8次聯賽鬥「狐狸」，一共取得4勝2和2負，表現仲好過對手，其中4次作客總入球全開3球或以上，而且佢哋有接近兩星期備戰今仗，單講體力比上周五凌晨對完西布朗嘅李斯特城更有優勢，作客大有本錢同主隊鬥攻，捧中位數2.5球大最穩陣。