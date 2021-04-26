曼聯自爆　曼城最快下輪奪英超冠軍

曼聯後上奪冠夢醒！隨着周日紅魔與列斯聯踢成0比0，再失2分，現時英超榜首形勢明朗，曼城領先曼聯10分，嚟緊下輪賽事，只要曼城作客擊敗水晶宮，而曼聯主場輸畀利物浦，藍月即可提前4輪奪冠，如果曼聯和波，曼城亦有99%捧盃！

曼城下輪賽事於周六舉行，作客對處於收咧狀態嘅水晶宮，雖然藍月要應付歐聯，但哥迪奧拿喺輪換上有一手，可以派出強勁嘅輪換陣容落場爭勝，至於水晶宮，未計周一晚對李斯特城，已經手執38分，遠離護級區，拚搏心態不大，曼城對住冇乜鬥心嘅水晶宮，3分應冇問題。

假設曼城周六順利贏波，曼聯就會喺一日之後主場迎戰利物浦，期間曼聯仲要分心應付對羅馬嘅歐霸盃4強大戰，反觀利物浦已經冇歐洲賽喺身，現時唯一目標係爭聯賽前4，呢場雙紅會如果曼聯輸波，曼城將提前奪冠。

如果曼聯和波，曼城亦99%捧盃。因為曼聯和波嘅話，將會同曼城積分拉開到12分，英超同分係計得失球，曼城到時比曼聯至少多+17球，就算曼城最後4輪輸晒，曼聯亦要於最後4輪連場大勝，先有機會奪冠，相當渺茫。

曼城餘下5輪賽程：

5月1日 作客 水晶宮

5月9日 主場 車路士

5月13日 作客 紐卡素

5月15日 作客 白禮頓

5月23日 主場 愛華頓

曼聯餘下5輪賽程：

5月2日 主場 利物浦

5月9日 作客 阿士東維拉

5月12日 主場 李斯特城

5月15日 主場 富咸

5月23日 作客 狼隊