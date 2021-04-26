中超　陳俊樂再擔正　廣州城開齋

過去一周幾位外流中超及中甲的港將，都有機會亮相，表現可圈可點。其中陳俊樂連續兩場為廣州城披甲，周一（26日）更幫助球隊取得新賽季中超首勝，以3比1擊敗重慶兩江競技。至於在中甲奮鬥的梁諾恆、李毅凱及勞烈斯，都分別為各自新東家獻出「地標戰」。

前主帥雲邦賀斯離隊之後，廣州城今季由其助教雲加斯特執起教鞭，上季上陣機會明顯增加的「樂仔」陳俊樂，新賽季繼續獲得重用。上周二（20日）中超揭幕戰一役面對同城勁敵廣州隊，擔正的「樂仔」交出一次間接助攻，幫助球隊最終以2比2賽和對手。次役回師主場越秀山體育場，「樂仔」再獲正選出戰機會，上陣75分鐘。最終廣州城靠新加盟外援古靴美梅開二度，以及陳志釗的入球，以3比1擊敗重慶兩江競技。值得一提，前富力R&F前鋒利安高，是役都獲得首次代表廣州城上陣的機會。

新一季中甲賽場，則有更多外流港將的身影，其中年初以8位數字身價由梅州客家轉投浙江隊的「細佬」梁諾恆，於上周六（24日）面對淄博蹴鞠一戰，出任正選中堅，幫助球隊以4比0輕取對手。賽後「細佬」認為表現仍有進步空間：「都係第一場比賽，球隊都仲要磨合；可以贏到波，仲要零失球，可以增強我哋面對嚟緊比賽嘅信心。」至於季前離開傑志，首次登上中甲舞台的李毅凱，亦獲得擔正機會，協助南通支雲於開咧戰逼和南京城市。

另外前香港U23勞烈斯，與前富力R&F舊隊友伊高沙托尼在梅州客家再度聯手，首騷兩人齊齊正選登場，帶領球隊以2比1擊敗新疆天山雪豹。而今季留效江西北大門（前稱江西聯盛）的33歲港隊中堅羅素，在面對成都蓉城的比賽中，後備上陣踢前鋒，可惜未能幫助球隊扭轉敗局，以2比4不敵對手。