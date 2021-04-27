盡收德甲兵器　拜仁傾掂拿高斯文！

德甲班霸拜仁慕尼黑教練費歷克早前宣布季尾離隊後，球隊正積極物色接任人選，據德國《圖片報》同《天空體育》等權威媒體消息，拜仁慕尼黑已同RB萊比錫「最強少帥」拿高斯文達成協議，據報拜仁慕尼黑將支付2,500萬歐元向RB萊比錫要人，令呢位33歲教頭成為球壇最高轉會費主帥。

據《圖片報》報道，拜仁慕尼黑視拿高斯文為新帥頭號目標，而拿高斯文亦想向更高水平球會挑戰，雙方一拍即合，並已就一份800萬歐元年薪合約達成協議。拜仁向來盡收德甲兵器，拿高斯文目前帶領RB萊比錫排德甲第2位，拜仁向佢哋「落手」亦係順理成章，RB萊比錫嘅法國中堅烏柏美卡奴，年初亦已宣布下季改投拜仁，兩人下季大有機會再度合作。

消息指拿高斯文已向RB萊比錫提出轉會，德國《天空體育》指兩間球會正就轉會費作出商討，RB萊比錫要求破教練轉會費紀錄嘅2,500萬歐元，《The Athletic》則指談判已經進入最後階段，相信好快就可以落實。

33歲嘅拿高斯文被稱為「小摩連奴」，佢28歲已經喺賀芬咸展開執教生涯，係德甲史上最年輕教頭，上季帶領RB萊比錫殺入歐聯4強，今季亦領軍穩佔德甲第2位，領軍能力受到肯定，據報熱刺都想搵佢執教，但拿高斯文就心繫拜仁慕尼黑。