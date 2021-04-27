AC米蘭吞3蛋　當拿隆馬仲笑得出？

意甲勁旅AC米蘭近期成績插水式下跌，周二(27日)凌晨喺聯賽作客慘吞拉素3蛋，依家只係排第5位，喺超級激烈嘅前4爭奪戰入面處於下風。AC米蘭今場慘敗後，門將基安盧基當拿隆馬竟然喺場內談笑風生，同舊隊友連拿細聲講大聲笑，引嚟大批AC米蘭球迷炮轟，認為佢個心已經唔喺AC米蘭身上。

拉素今場2分鐘就由祖亞昆哥利亞入波領先，呢位阿根廷前鋒51分鐘再下一城，拉素王牌前鋒恩莫比尼完場前3分鐘錦上添花，協助拉素大勝3比0。AC米蘭接連輸畀薩斯索羅同拉素後，已經跌落聯賽第5位，同祖雲達斯、拿玻里同得66分，落後第2位嘅阿特蘭大2分，加上升到第6位嘅拉素，呢5支球隊將會爭奪3個歐聯參賽資格。

雖然又再輸波，但AC米蘭門將基安盧基當拿隆馬完場後同連拿笑住吹水嘅畫面，就令一眾球迷非常不滿，由於呢位門將同AC米蘭合約季尾完結，而且一直拒絕AC米蘭開出嘅800萬歐元年薪合約，堅持至少要得到1,200萬歐元年薪，唔少球迷都指基安盧基當拿隆馬係貪錢怪，個心已經唔喺一手栽培佢成才嘅AC米蘭身上。