世錦賽首次！6個世界冠軍強闖8強

世界「一哥」卓林普及「小丑」沙比周一於克魯斯堡大劇院舉行的世錦賽携手寫上紀錄，二人晉級後今屆最後8強全部誕生，當中出現6位前世界冠軍均同闖半準決賽競逐，史上首次。

穿上新戰靴的卓林普在第二節結束已拋離對手，來到第三節繼結保持強勢，在第19局再轟出「過百」打出一cue107，最終以13比8力挫基拔，8強將與淘汰中國顏丙濤的梅菲爭逐。

至於「李斯特小丑」沙比與麥克艾倫的16強戰鬥得激烈，第二節領先8比6的他，在最後6局連贏了5局，以總比數13比7昂然闖入最後8強，這也是他生涯第9次取得半準決賽席位，下仗將面對同樣擁有3屆世界冠軍的名宿威廉斯，上演冠軍級對決。

雖然上屆盟主奧蘇里雲爆冷出局，但今屆世錦賽8強戰星光閃閃，除了卓林普及沙比之外，還有威廉斯、梅菲、冰咸及羅拔臣共六位前世界冠軍爭逐。37歲的沙比表示:「我從首圈開始就要自己做到最好，我的分數都算不俗，否則就要提早回家。這個對陣實在難以置信，應該是多年來最強的一次。」

世錦賽８強對戰如下：

冰咸 VS 麥基奧

威廉斯 VS 沙比

羅拔臣 VS 奇倫威爾森

卓林普 VS 梅菲

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