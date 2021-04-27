英超名人堂候選名單曝光　傑斯冇份！

英超新增設嘅「名人堂」，日前率先宣布兩大射手亨利同舒利亞入圍，第2批「名人堂」將有6人入選，英超亦公布23人候選單名畀球迷進行投票。23位經典球星當中，大部份都係曼聯同阿仙奴名將，不過威爾斯傳奇翼鋒傑斯就冇份，相信係同佢依家面臨嘅官司有關。

喺23人候選名單當中(見表)，有9個曾經效力曼聯，當中包括碧咸、史高斯、舒米高、堅尼、簡東拿等等，至於阿仙奴亦有柏金、韋拉、伊恩胡禮、阿當斯等7人入圍，球迷可以喺英超官網進行投票，截止日期為5月9日。

眼見舒米高、堅尼、簡東拿等同期隊友都入選，曼聯名將傑斯就名落孫山，呢位威爾斯領隊依家面對襲擊、控制他人等控罪，喺國家隊嘅職務亦被暫停，睇怕喺佢證明自己清白前，都好難有機會入選英超名人堂。

英超名人堂候選名單

●門將●舒米高

●後衛●阿當斯、蘇甘保、艾殊利高爾、里奧費迪南、泰利、尼曼查維迪

●中場●碧咸、謝拉特、堅尼、林柏特、拿鐵斯、史高斯、韋拉

●前鋒●柏金、簡東拿、高爾、杜奧巴、費迪南、科拿、奧雲、尹佩斯、伊恩胡禮