歐洲足協正式做嘢　伊巴謙莫域面臨停賽

瑞典前鋒伊巴謙莫域一身蟻！歐洲足協日前宣布成立紀律小組，調查AC米蘭前鋒伊巴謙莫域涉嫌違反博彩條例，違規持有一間博彩公司10%股份，有可能面對長達3年嘅停賽處分。考慮到伊巴謙莫域已經39歲，一旦被判罰長期停賽，足球生涯幾乎可以肯定提早完結。

瑞典報章《Aftonbladet》爆料，伊巴謙莫域喺2018年出任馬爾他博彩公召Bethard大使，同時透過名下公召Unknown AB買入Bethard一成股份，成為呢間博彩公司第4大股東，而據Bethard喺2019年嘅財政報告，公司當年稅後盈利為2,579萬英鎊。據悉瑞典足總3年前已經知悉事件，但伊巴謙莫域當時已退出國家隊，所以亦冇進一步跟進。

由於歐洲足協同國際足協條例列明，球員唔可以同博彩公司有任何利益衝突，否則會面臨罰款及最高3年停賽令。馬德里體育會右閘捷比亞，上年底就因「畀料」朋友投注自己轉會，被罰停賽10個星期，之前英格蘭前鋒史杜列治，喺2018年亦因類似事件被停賽4個月。伊巴謙莫域早前先至同AC米蘭續約至2022年夏天，但如果今次被歐洲足協罰停賽，佢嘅傳奇足球生涯好可能會提早劃上句號。