港超聯　理文乘勇火併標準流浪

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周二晚「中銀人壽香港超級聯賽」於旺角大球場夜戰上演「獨腳戲」，由標準流浪對理文。雖然位處榜尾的流浪近6仗不勝，但今季3鬥理文曾2次逼和對手，加上理文水準反覆，此消彼長之下，今場勢有一番惡鬥。（on.cc東網周二晚8時直播）

理文上仗以2比1反勝冠忠南區一止頹勢，球員和教練都可算是鬆了一口氣，惟比賽過後包括洛迪古斯和亞哥斯達等主力，都因傷需要提早退下火線，主教練陳曉明透露幾位傷員，包括李康廉及列斯奧的情況仍需觀察。聯賽戰事接踵而來，與南區一役4日後，理文隨即要面對標準流浪的挑戰，雖然對手已經6場不勝，但「曉明Sir」依然表示不可掉以輕心：「今季流浪嘅特性，係當佢哋對強隊嘅時候，防守會好緊密；呢場我哋要面對同上次聯賽交手同樣難題，就係點樣攞到第一個入球。」

余沛康︰由閘位開始進攻

要撕破密集防守，一眾鋒將固然要使出渾身解數，作為球隊主力閘位球員的余沛康，則認為後排力量同樣幫到手：「曉明Sir帶咗好多新元素畀我哋，好大部分進攻發起點都係由閘位開始，自己都需要投入進攻；之前（對東方）自己可以交出助攻，係球隊苦練嘅成果，能夠做到配合係好開心。」

標準流浪上仗不敵冠忠南區，教練賴嘉輝指球隊欠集中，雖然主導7成控球，但對手領先下全軍退守局限球隊進攻，招致敗局。雖然近況欠佳，但他否認個別球員失誤所致：「杜格拉斯2次犯錯都唔完全係佢責任，當然不諳英文對表現有影響，但對呢啲不幸事件只能無言以對，要等佢慢慢攞番信心。」

隨着晉峰上周贏波，流浪隨即成為榜尾之師，惟今季3鬥理文2次保持不敗，證明球隊有實力。「賴Sir」直言對手3線實力平均，今場是一場硬仗，希望踢出驚喜戰果提升排名。

奧利斯熟晒對手路數

上循環和理文一仗把關並保持「清白身」的奧利斯明言，不論對不同對手自己亦充滿信心，他又謂熟悉理文球員的特性，但會先專注在自身上：「如果我每個決定都做好，不論邊位射手喺我面前，我都能夠守出好表現。」

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