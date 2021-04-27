風水輪流轉！PSG求達斯拿續約

足球世界千變萬化，德國中場達斯拿5年前加盟巴黎聖日耳門(PSG)後，大部份時間都未受重用，近3年更被球會掛牌出售，只係達斯拿一直唔肯離隊。風水輪流轉，達斯拿同PSG嘅合約到季尾完結，但自從普捷天奴上任後，達斯拿即成為球隊主力，《隊報》更指普捷天奴表明希望同達斯拿續約，但又輪到呢位德國國腳想走人。

達斯拿上季喺法甲只係踢過7場正選，上半季繼續受到杜曹忽視，直到普捷天奴1月份上任，呢位27歲進攻中場即受到重用，原本6場分組賽都冇份落場嘅佢，喺16強對巴塞隆拿同8強對拜仁慕尼黑，4場大戰全部有份上陣，其中3場更加係正選登場，可見普捷天奴對佢非常信任。

據法國《隊報》消息，普捷天奴已經向PSG總監李安納度提出，希望球會同達斯拿續約，不過消息指依家輪到達斯拿想走，傳聞指佢嘅經理人已秘密同拜仁慕尼黑接洽，由於達斯拿今夏可以自由轉會，阿仙奴、列斯聯同西維爾都虎視眈眈。如果達斯拿可以幫PSG捧埋歐聯，肯定會成為夏季轉會市場當紅炸子雞。此外，球會官方宣布同哥斯達黎加門將基羅拿華斯續約至2024年。