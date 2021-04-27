歐聯4強超級大戰　皇馬再恰英超兵

歐聯4強首回合今晚殺到，率先上演皇家馬德里對車路士嘅超級大戰。雙方從未於歐聯碰頭，戲碼新鮮感十足，「銀河艦隊」應付歐聯4強經驗遠勝「車仔」，主場發揮尤其出色，近4場歐聯主場全勝，而且近5次主場鬥英超兵亦有3場贏波，睇好皇馬可先拔頭籌。（myTV Gold 303、Now 643、有線656及616台周三凌晨3時直播）

貴為歐聯最成功球隊，皇馬曾13次奪標，最近一次係2018年，當時都係施丹執教，呢位法國名宿曾經分別以球員及教練身份贏得「大耳朵盃」，現時陣中保留唔少歐聯冠軍成員，包括賓施馬、莫迪歷及卻奧斯等，應付歐聯4強經驗贏晒。皇馬嘅傷兵潮接近尾聲，夏薩特已於上仗後備上陣，今仗聯同門將泰拔高圖爾斯倒戈對「車仔」，而且球隊目前仍有機會衞冕西甲，歐聯4強首回合當然希望藉主場之利，盡快鎖定勝局，減少後顧之憂。

車路士自杜曹接任後，防守的確有改善，有賴球隊懂得控制中場節奏，不過「車仔」最大問題係進攻唔夠銳，上場聯賽對住韋斯咸都浪費唔少黃金「餐士」，今鋪硬撼皇馬相信更難搵食，可以預計以「杜Sir」作風，今仗將會一心求和，等次回合返主場再搏過，如果「車仔」採取消極踢法全軍縮後，皇馬更加唔會錯過入波機會。

皇馬球員整體質素肯定喺車路士之上，而且踢法剋住英超兵，近5次主場鬥英超兵獲3勝1和1負，加上「銀河艦隊」近4場歐聯主場全勝，推介主勝。