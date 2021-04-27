【女足粉絲團】大專女子足球賽浸大稱后

「大專女子足球賽」在上周六（24日）終於順利完成，季軍戰城大憑成慧芝入楔挑過出迎門將吳婉琪以1比0小勝理大，而冠軍戰則罕有地上演「入球Show」，浸大最終以4比2擊敗教大，奪得冠軍。

冠軍戰上半場10分鐘，教大由譚加琪突破越位傳中，冼仲意無人看管下先開紀錄。4分鐘後，浸大潘嘉嘉接應蘇鎧霖的長傳，單刀得手追平。惜22分鐘浸大的後衞陳樂欣，情急下擺烏龍被對手0再度領先。4分鐘後，浸大再次迅速扳平，蘇鎧霖長傳予前鋒張靖彤，壓過兩個守衞淡定射入死角，替球隊追成2比2完成上半場。

易邊再戰僅45秒，浸大蘇鎧霖交出是役第3個助攻，在禁區頂妙傳張靖彤快腳篤入反超前。及後65分鐘一次角球攻勢，潘嘉嘉開出角球，王潔樺門前撞入，為浸大將比數改寫成4比2。及後雙方再無入球，浸大以4比2奪魁。

大專與學界比賽總帶着不一樣的熱血，因為每一年都有球員離開和加入，隊中每年都會有新面孔，正因如此，彼此會格外珍惜這種緣份。再加上舊生的支持，對學校的歸屬感，那份凝聚力與球會是不一樣的。可惜因疫情關係，令以往熱熾的氣氛不再，希望下年可以再次開放給公眾入場觀戰。

上周的「賽馬會女子聯賽」焦點由甲組轉移到乙組，兩場前列大戰，頭場由4戰全勝的樂天對4戰不敗的花花。雙方為爭奪榜首位置傾盡全力，戰至下半場尾段，樂天大師姐邱嘉慧於兩個守衞力壓下，半單刀踢破昔日港隊隊友方潔倫的十指關，以1比0險勝。

至於第4位的恆益，則憑隊中射手范俐惠於上半場尾段一箭定江山，以1比0擊敗黃大仙，全取寶貴3分。現時乙組聯賽由全勝的樂天以15分領先，花花5戰3勝1和1負得10分緊隨其後，恆益則以較佳對賽成績，暫時壓過同得9分的黃大仙排第3。

【上周戰果】

甲組：

愉園 2比0 大聯盟足球學院

沙田 3比0 港會

傑志 2比0 車路士足球學校(香港)

乙組：

偉發 1比1 恆華足球體育會

樂天 1比0 花花

黃大仙 0比1 恒益