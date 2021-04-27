港超聯　盧均宜12碼奠勝　標準流浪1球挫理文

「中銀人壽香港超級聯賽」周二（27日）挑燈夜戰，標準流浪於旺角大球場惡鬥理文。結果憑盧均宜上半場操刀射入12碼，標準流浪以1比0擊敗下半場有徐宏傑被逐離場，一度要以10人應戰的理文，成功擺脫6場不勝頹勢，暫時脫離榜尾位置。

力爭擺脫不勝頹勢的標準流浪，今場由奧利斯把守最後一關，中場繼續有林嘉緯坐鎮，入球重任交給亞加斯圖及林學曦等鋒將；理文今仗派出洛迪古斯擔任箭頭，小將張憙延今季首次聯賽正選出戰，與倒戈的鄭兆均負責兩翼側擊，列斯奧、亞哥斯達及基華尼頓等幾位主力暫列後備。

開局標準流浪率先搶攻，7分鐘，林學曦禁區頂頭槌二傳，亞加斯圖球不着地「窩利」抽射高出。理文控球在腳嘗試組織攻勢，但效果一般，反而被流浪搶得先機，林學曦右路傳中，陳肇鈞禁區內一控，導致理文守將犯手球，球證直指12碼，操刀的盧均宜選擇射中間，理文門將袁皓俊碰到都入，流浪靠這個入球取得1比0領先優勢。

理文其後15分鐘，鄭兆均開出角球，洛迪古斯前柱頭槌一「批」，被反應夠快的奧利斯擋出。28分鐘，余沛康推入大位起腳遠射，亦告柱邊出界。34分鐘流浪有一次擴大比數的良機，陳肇鈞交出致命直線，祖連奴單刀面對袁皓俊，可惜未能命中目標，錯失擴大比分好機會。流浪半場暫時以1比0領先。

易邊再戰，理文換入基華尼頓，並將陣型推前全力反撲，雙方攻守轉換節奏亦明顯加快，48分鐘，黃俊皓右路傳中。基華尼頓頭槌頂高。55分鐘，陳肇鈞左路推進，與祖連奴配合後殺入禁區，起左腳施射，可惜沒能威脅袁皓俊。56分鐘，基華尼頓左路傳中，金承龍禁區內頭槌頂中柱。流浪隨即策動反擊，林學曦引球突破後傳給陳肇鈞，「Philip仔」扣過門將起腳，還有徐宏傑成功護空門救駕，及後亞加斯圖禁區外補射亦吿中楣。

70分鐘，林嘉緯送出精準長傳，下半場換出的播磨浩謙「挑」過出迎的袁皓俊，但未能射中目標。理文屋漏偏逢連夜雨，6分鐘後，徐宏傑中場附近侵犯陳肇鈞，吞下今場個人第二面黃牌被逐離場，令理文比賽餘下要以10人應戰。完場前補時階段，金承龍右路傳中，洛迪古斯胸口一控，再倒掛一射，被守近柱的奧利斯檔出。最終標準流浪成功守住1比0勝局，全取3分。

早早取得領先優勢的標準流浪，於比賽後段多次獲得擴大比數的良機，但次次都與第二個入球失之交臂，教練賴嘉輝賽後大讚球隊今場表現出極強鬥志之餘，亦坦言球員在臨門一腳處理上需要改善：「撇除尾段，成場波整體嚟講，唔好話壓住人哋嚟踢，但我哋嘅入波機會係好多次都把握唔到，呢嗰係需要再加強。」今場過後，流浪成功將與第4位理文的分差縮小至4分，兼打少一場，賴嘉輝認為今場全取3分意義重大，並表示球隊會以衝擊前四為目標：「今季我哋表現有目共睹，踢出嚟係唔差，但我哋成日都反問自己，點解會出現喺呢嗰位置，依家總算暫時鬆一鬆，但目標依然係上到前4。」

要數今場標準流浪的亮點，除了門神奧利斯屢獻神救之外，陳肇鈞在進攻方面的表現亦非常搶鏡，更為球隊博得關鍵12碼，賴嘉輝承認今仗刻意將「Philip仔」部署在左中場位置，認為他在不熟悉的位置仍能交出不俗表現：「其實我哋過去成嗰禮拜都喺部署呢樣嘢，佢（陳肇鈞）嘅突破能力喺香港屬數一數二，佢喺邊線嘅空間多啲，可以發揮到佢嘅質素。」

理文今仗多位主力因傷未能披甲，助教曾昭達賽後就認為傷兵情況，對球隊表現有打擊：「喺緊密嘅賽期下，球員受傷嘅情況對我哋影響幾大，見到顏樂楓、列斯奧同亞哥斯達全部都受傷踢唔到，所以喺嗰陣容上面都有啲調整。」