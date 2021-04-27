港超聯　「宜嘉」中場非常完美

港超聯周二（27日)晚上賽事，由標準流浪於旺角大球場迎戰理文，最終流浪憑着盧均宜，在上半場的12碼一箭定江山，以1球小勝。標準流浪今仗能夠全取3分，兼終止6場不勝的頹勢，球隊2位老大哥盧均宜及林嘉緯絕對是功不可沒，賽後這對攜手出任中場的好拍檔，對全取3分感到相當高興，「均宜」更笑言：「依家球隊中場絕對係非常之完美！」

相隔接近5個月再入球，盧均宜首先表示非常開心，他指賽前自己及「嘉緯」都有練習射12碼，只是看臨場誰比較有信心，由誰主射並沒有所謂，始終最重要是球隊贏波：「依3分好重要，令我哋由榜尾升上中游位置，從來無諗過流浪會包尾，贏波對提升士氣有好大幫助！」

標準流浪季尾重組中場線，刻意安排盧均宜及林嘉緯拍擋肩負中場箇責。對於自青年軍之後，再次在中場合作，「均宜」指磨合方面完全沒有問題：「感覺冇咩點變，反而仲夾咗，睇番球隊好多中場組織、入楔都係由『嘉緯』策劃，依家中場絕對係非常之完美。」至於「嘉緯」認為這個改變令球隊運作有進步：「好多場都有得打，最近球隊防守好咗，製造到好多反擊機會，但係要把握得再好啲，好開心球隊吸收咗之前臨尾失分經驗，今場即時反應明顯好咗。」

另外「嘉緯」又指球隊今季表現多次能炮製驚喜，對賽前排在榜尾感到無奈，因此今仗球員的決心相當大，完場後能夠獲勝全隊都相當興奮。「嘉緯」直言接下來的目標，就是下仗能擊敗晉峰，力爭上游！