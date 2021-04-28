皇馬僅逼和車仔　數據顯示晉級機會係零

周三(28日)凌晨歐聯4強首回合，皇家馬德里靠賓施馬入波，主場以1比1逼和車路士，呢支西甲豪門過去5次喺歐聯4強首回合主場贏唔到波，最終全部出局，恐怕今次晉級形勢唔樂觀，車路士可以買定香檳，準備慶祝。

車路士今場反客為主，一開波就主攻，包括上半場10分鐘獲得1次黃金機會，美臣蒙特左路傳中，基斯甸普列錫頭槌二傳，迪姆華拿離門6碼起腳，竟然冇力度又冇角度，被皇馬門將泰拔高圖爾斯封出。

眼見呢位德國國腳又浪費機會，4分鐘之後，基斯甸普列錫自己嚟，個人表演，殺入禁區再冷靜扭過泰拔高圖爾斯，射入空門，為車仔打開紀錄。

皇馬失波後傾力反擊，踢23分鐘，賓施馬射門中柱彈出，幸好6分鐘後，皇馬又創造1次入球機會，馬些路左路傳中，卡斯米路、艾達米列達奧先後頭槌二傳，賓施馬心口控定，第一時間凌空抽射入網扳平1比1。

去到88分鐘，皇馬獲得1次絕殺機會，卻奧斯開出角球，華拉尼頭槌一頂，但貼柱出界，最終打和1比1。

皇馬之前合共19次歐聯4強首回合先踢主場，有14次贏波，當中13次入決賽，至於別外5次4強首回合未勝出，全部出局。最近1次係2010/11年球季，皇馬首回合主場0比2不敵巴塞隆拿，次回合作客打和1比1被淘汰。

皇馬今場未能贏波之餘，更加被對手取得作客入球，恐怕難破宿命。