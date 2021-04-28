打和啦Super 賓施馬普列錫齊創紀錄

皇馬同車路士喺歐聯4強首回合打和1比1，雙方入波功臣不約而同創造多項新紀錄。皇馬前鋒賓施馬取得個人第71個歐聯入波，追平名宿魯爾，成為呢項賽事史上入波第4多嘅球員之一，並成為歐聯淘汰賽史上首位入波達20球嘅法國球員，同時以33歲零4個月成為歐聯4強史上最大年齡入波嘅法國球員。

賓施馬71個歐聯入波之中，為里昂入咗12球，效力皇馬期間入59球，佢喺4強已累積入5球，僅次於C朗(13球)、羅拔利雲度夫斯基(7球)、美斯(6球)。至於歐聯總入球數字，賓施馬同魯睇齊，僅落後第3位羅拔利雲度夫斯基2球，但同C朗(135球)同美斯(120球)仍然有一大段距離。

另一邊廂，為車路士打開紀錄嘅基斯甸普列錫以22歲零221日成為歐聯4強史上最年輕入波嘅車路士球員，同時成為首位喺4強入波嘅美國球員，以及首位喺正式賽事射入皇馬大門嘅美國球員，今次真係為國爭光。

另外，基斯甸普列錫今場仲令到皇馬門將泰拔高圖爾斯正式賽事404分鐘不失球紀錄斷纜。