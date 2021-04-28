施丹講明西甲留力　次回合等拉莫斯救亡

皇馬喺歐聯4強首回合主場僅逼和車路士1比1，晉級形勢陷入被動，賽後教練施丹表明，周日(5月2日)凌晨西甲主場對奧沙辛拿，將會輪換陣容，並希望隊長沙治奧拉莫斯次回合復出搏殺。

施丹話：「由於周末仲有西甲，我哋需要詳細研究，好好控制球員比賽時間，要以最佳狀態出戰次回合。賓施馬今場入波非常靚，全隊都好努力，次回合一定要喺倫敦入波。」

皇馬中堅艾達米列達奧今場代替傷養嘅沙治奧拉莫斯，並有出色表現，但施丹仍然希望沙治奧拉莫斯次回合復出披甲：「當然希望拉莫斯可以同我哋一齊比賽，但係佢仲未能同大隊操練，總之如果佢到時可以上陣，就最好啦。」

賽後西班牙《馬卡報》舉行球迷投票，艾達米列達奧被選今場表現最佳嘅皇馬球員，名宿卡路士都大讚呢位23歲巴西同胞：「佢狀態太出色，令人難以置信，我為佢感到高興。」艾達米列達奧今場唔止防守穩陣，仲頭槌二傳助攻賓施馬入波，繼續用佢扼守中路，應該好過勉強派沙治奧拉莫斯上陣。