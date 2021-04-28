嘥21次入波機會　華拿被隊友老婆鬧係蟲

車路士前鋒迪姆華拿喺歐聯4強首回合，離門6碼起腳唔入，再次成為「敗家仔」，有統計指呢位25歲德國國腳今季各項賽事有29次入波黃金機會，錯失其中21次，唔止令球迷睇到嘔血，連隊友堤亞高施華嘅老婆Isabele，都直斥華拿係一條冇用嘅蟲。

今場開波10分鐘，車仔中場美臣蒙特左路傳中，基斯甸普列錫頭槌二傳，迪姆華拿離門6碼起腳，射得太正兼冇力度，幾乎等於將個波傳畀皇馬門將泰拔高圖爾斯。

堤亞高施華嘅老婆Isabele都睇到眼火爆，喺社交網上發文話：「球隊每日都努力操練，但呢個人(華拿)係一個擺設，射極都唔入，佢叫咩名，佢叫蟲呀！」

英格蘭名宿麥馬拿文亦指迪姆華拿並非射手材料，今次又係一大證明，而前曼聯中堅里奧費迪南為譚美阿巴謙屈居迪姆華拿之下，未能獲得上陣機會，感到不值：「太過份，華拿有咁多上陣時間，譚美阿巴謙呢？佢得唔到關照同諒解，如果你係譚美阿巴謙，應該會諗，起碼周末應該獲得上陣機會。」

迪姆華拿遭到各界圍攻，唔知車仔主帥杜曹會唔會順應民意，畀迪姆華拿「休息」一排呢？