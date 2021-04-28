東京都醫療方針模糊　澳洲為奧運代表優先打疫苗

為保障參加東京奧運的運動員健康安全，澳洲決定優先為參賽奧運及殘奧的選手優先接種新冠肺炎疫苗，而南韓奧運團有100名職運動員將於周四(29日)接種第一劑輝瑞疫苗。

澳洲政府宣布會先給予前赴參加2020東京奧運及殘奧的澳洲運動員及團隊人員提供新冠疫苗，預計向澳洲奧委會及殘奧會提供2050人優先接種，根據澳洲的疫苗管理計劃，大多數運動員要在2021年下半年才有機會接種，但都會在奧運會之前。

到目前為止澳洲已接種了近200萬劑疫苗，當中20.5萬劑是為長者及殘疾人護理機構接種。至於澳洲的奧運代表團預計會有450至480名運動員參加30多個項目。

至於韓聯社報道準備參加東奧及殘奧的南韓運動員即將會打第一針，首批預計100人，並安排在本周五及下周一、二針對奧運代表團的職運動員接種輝瑞第一針。接種疫苗的對象共有931人，其中國家級代表、教練及30歲以下約598人會打輝瑞疫苗，而其他代表則會接種阿斯利康疫苗。

日前日本東京奧運相丸川珠代周二（27日）批評，東京都政府未透露奧運期間醫療體制的細節，中央政府難以討論如何提供支援，要求都政府盡快提供明確方針。為加快國內新冠疫苗接種速度，首相菅義偉計劃5月中在東京及大阪開設大型接種中心，並由自衞隊協助中心運作。

支持本地運動齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！