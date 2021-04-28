歐聯攻防戰　曼城頂住聖日耳門

周四凌晨歐聯4強首回合大戰，巴黎聖日耳門（PSG）主場硬撼曼城。PSG對上兩圈先後淘汰巴塞隆拿及拜仁慕尼黑，表現充滿說服力，不過曼城今屆10場歐聯9勝1和，論穩定性更勝一籌；2軍近3次交鋒半場全部不分勝負，高手過招宜取半場和。（myTV Gold 303、Now 643、有線656及616台周四凌晨3時直播）

PSG自從由普捷天奴季中接手後，歐聯成績比本土賽事更為出色，對上2圈分別淘汰巴塞隆拿及拜仁慕尼黑，而且2次都係首回合作客贏波，奠定晉級基礎，今次首回合主場出擊似乎更加有利。王牌射手基利安麥巴比於上場聯賽對梅斯傷出，好彩傷勢唔嚴重，應可趕及披甲，反而巴西中堅馬昆奴斯哥利亞有輕傷在身，需通過最後體測先知能否上陣，如果冇佢鎮守中路，PSG後防都咪話唔驚，事關PSG對上4場歐聯上半場都有失波，為免失先機，相信今場會踢得更加謹慎。

曼城今屆10場歐聯9勝1和，其中對上2圈淘汰慕遜加柏、多蒙特都係雙殺對手，論穩定性係4強之冠，不過自從主帥哥迪奧拿離開巴塞隆拿後，再冇入過歐聯決賽，當中執教拜仁慕尼黑時期，更試過連續3次喺歐聯4強止步，若想打破宿命，今次肯定會更加小心。況且，曼城上場英聯盃決賽以1比0擊敗熱刺，整場比賽都採取主動，結果要到完場前8分鐘先靠拿樸迪一錘定音，體力消耗唔少，今場作客預計唔會過分搶攻。雙方近3次於歐洲賽碰頭打和2次，而且3次全開半場和，計近況、實力及往績都係一場名副其實五五波，半場和值得再追。

●笛子波童

兩軍近3次歐洲賽對賽半場成績

100%

半場和

陣容圖

巴黎聖日耳門（左至右）

1基羅拿華斯

4泰路基拿 3派斯奴甘佩比 5馬昆奴斯哥利亞 24費奧倫斯

27伊祖沙古爾 15丹尼路佩尼拿

11迪馬利亞 6馬高華拉堤 10尼馬

7基利安麥巴比

曼城（右至左）

31艾達臣摩拉斯

2基爾獲加 3魯賓戴亞斯 5史東斯 27祖奧簡斯路

8根度簡 16洛迪卡斯簡迪 17奇雲迪布尼

26馬列斯 7史達寧 47菲爾科頓