港超聯　最新賽程！盟主最遲5月23誕生

為追趕賽期並完成第3循環賽事，足總周三（28日）公布「中銀人壽香港超級聯賽」最新賽程，原定5月16日完成的次循環將提前至11日煞科，以騰空賽期讓第3循環進行，最後一場「爭標組」賽事將於5月23日舉行，意味港超聯盟主最遲於當日誕生。

為遷就香港隊6月出戰世界盃外圍賽及傑志參賽「亞冠盃」，足總周一（26日）召開港超聯會議，得出繼續進行第3循環聯賽的共識。而餘下賽程亦需要調動，根據足總周三（28日）公布的更新賽程，原定5月16日完成的次循環最後一輪賽事，將提前至5月11日煞科。而部分賽事將改於周中進行，包括下周三至五將舉行3場「閒日波」，部分球隊因地點調動而失去「主場之利」，加上因部分球隊主場沒有足夠照明設施，有關球賽被改於周中下午舉行。

次循環的積分將累積至第3循環，頭4躋身「爭標組」；尾4跌落「護級組」。至於首輪「爭標組」2場賽事，將於5月15日的下午3時和5時半進行；「護級組」2場則於16日下午3時和5時半展開，而足總會確保每隊比賽後最少有72小時休息時間。5月23日將舉行最後一輪「爭標組」賽事，意味最遲當日會得出今季冠軍誰屬；而「護級組」則於5月30日正式煞科。

另外，足總又指已向亞洲足協申請將原定5月14日至20日舉行之「亞協盃」J組賽事，延至6月23至29日舉行，假如最終不獲批，足總仍然會根據最新賽程安排賽事，但將延後「爭標組」6場賽事於7月舉行。同時足總亦正與政府磋商「亞協盃」的協辦安排。

日期 時間 對賽隊伍 場地

5月5日（周三） 下午3時 冠忠南區對晉峰 香港仔運動場*

5月6日（周四） 晚上8時 愉園對天水圍飛馬 旺角大球場*

5月7日（周五） 晚上8時 傑志對標準流浪 旺角大球場*

5月9日（周日） 下午3時 理文對晉峰 深水埗運動場*

5月9日（周日） 晚上8時 東方龍獅對愉園 旺角大球場*

5月10日（周一） 晚上8時 傑志對冠忠南區 旺角大球場*

5月11日（周二） 晚上8時 標準流浪對天水圍飛馬 旺角大球場

5月15日（周六） 下午3時 爭標組（第2對第3） 小西灣運動場

5月15日（周六） 下午5時半 爭標組（第1對第4） 旺角大球場

5月16日（周日） 下午3時 護級組（第5對第8） 小西灣運動場

5月16日（周日） 下午5時半 護級組（第6對第7） 小西灣運動場

5月18日（周二） 晚上8時 爭標組（第4對第2） 旺角大球場

5月19日（周三） 晚上8時 爭標組（第3對第1） 旺角大球場

5月22日（周六） 下午3時 護級組（第7對第5） 小西灣運動場

5月22日（周六） 下午5時半 護級組（第8對第6） 小西灣運動場

5月23日（周日） 下午3時 爭標組（第1對第2） 香港大球場

5月23日（周日） 下午5時半 爭標組（第3對第4） 旺角大球場

5月30日（周日） 下午3時 護級組（第5對第6） 小西灣運動場

5月30日（周日） 下午5時半 護級組（第7對第8） 小西灣運動場

（*為有關球會將提供直播，直播場次或會再增加）