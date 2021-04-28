踢波唔靠「父幹」 潘沛軒用實力征服球迷

「我個名係潘沛軒，唔係叫『潘文俊個仔』！唔想再聽到人講，我係靠老豆先可以踢到職業。」潘沛軒出身自足球世家，父親及伯父潘文俊、潘文迪年少時同樣是著名足球員，退役後2人更順勢擔任教練，甚至球隊高層，在球壇可謂有一定江湖地位，因此「潘沛」作為星二代，亦自然成為外界的焦點之一，他期望終有一日，能夠以實力令球迷記住自己。

文：李浚湣

由於父親以前是職業足球員的關係，「潘沛」表示他正是自己愛上足球的最大原因：「細個已經會睇佢比賽，甚至同啲老前輩一齊踢波，4、5歲就開始跟老豆放假去南華會踢波。」在「潘沛」心目中，父親除了是足球路上的啟蒙老師外，更成為一直崇拜的偶像：「我好榮幸有呢個阿爸，細個問我邊個最好波，我唔會答球星，反而會話係我老豆，直到依家我都仲會上網睇番，佢2000年喺奧運外圍賽對日本射入個球靚波。」

「潘沛」承認於足球世家成長，對自己生涯初期的確有很大幫助，包括能夠獲得父親的提攜，以及訓練較其他人更專業，不過他卻怪責自己年少不懂事，練習時相對懶散，經常不聽從父親的說話，導致逐漸讓人「爬頭」。「潘沛」今年即將踏入21歲，他亦明白自己再不是以前一面稚氣的小朋友，不可以再經常依賴他們：「有時聽到評術員話，呢個係『潘文俊個仔』，或者邊個世侄個啲，有時都會有少少唔開心，唔想再畀人感覺我係因為屋企人先踢到波，我想靠努力去證明自己！」

任何事情皆有好壞兩面，「潘沛」坦言這個身份亦令他在年少時承受不少壓力，除了有時會遭受對手嘲笑外，更害怕自己會「影衰」家人：「啱啱轉踢職業，老豆都係教緊標準灦天，但個陣踢得唔算太好，同人哋水平都差得遠，搞到自己有時都唔敢去練波。」之後轉會南華初期，自己同樣只能擔任後備，這才令「潘沛」意識到不可以再這樣令自己家族丟架：「個陣球會、香港隊青年軍正選都拎唔到，跟著又懶懶散散，但其實老豆係教練，應該要畀其他人更易拎到正選。」另外他表示目前已變得成熟，開始適應及懂得以平常心面對壓力、批評，將他們化成推動力，更加落力去做好自己。

同爸爸性格一樣咁「有火」

「潘沛」司職右閘，踢的位置雖與父親並不相同，惟兩者在球場上的性格卻同樣「有火」，他坦言除了個人技術外，自己亦需要在比賽時更加冷靜：「自己踢波不嬲好狠，但有時情緒絕對需要改善，要控制好啲。落到場要冷靜啲，唔好咁易畀對方激嬲，同埋自己有時都會太衝動，好多波都太急斬上去。」

想外流一定靠自己

「潘沛」今季目標希望盡量保持繼續正選上陣，做好防守之餘，亦為球隊帶來更多助攻和入球。至於短期目標，「潘沛」直言想代表香港隊，以及獲得外流機會。爸爸雖然目前是中冠球隊深圳壆崗的教練團之一，惟「潘沛」表示自己外流絕不靠「父幹」：「就算老豆真係推我上去，但上到去表現唔好，交唔到貨嘅話，都係坐多過踢，咁都冇用啦！」

潘沛軒檔案：

出生日期：2000年10月3日（20歲）

身高／體重：1米81／65kg

司職：右閘

球衣號碼：11

曾效力球會：標準灦天、南華

現效力球會：愉園