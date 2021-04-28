【港講J.LEAGUE】前大阪飛腳翼鋒金承龍

已經進入第29個球季的J.LEAGUE，是足壇名將盡展餘暉的舞台、是年輕人向世界出發的跳板、亦是失意者重拾光芒的地方，現效力港超球隊理文的南韓翼鋒金承龍，在球員生涯失意之時轉戰J.LEAGUE，成就了一段難忘的經歷和人生高峰。

李根鎬、遠藤保仁、西野朗、萬博競技場，那些人那些事串連起來，就是金承龍記憶裡最美好的時光。於2011年度J.LEAGUE賽季効力大阪飛腳，其實已是十年前的往事，但每每憶起這段經歷，金承龍總是打從心底裏笑出來。畢竟，這位南韓前奧運代表在2010年遭全北汽車投閒置散，上陣次數寥寥可數、整年都隨二隊練習，墮入足球生涯的低谷。

「一年下來，我沒太多比賽機會，起初我還計劃好轉到其他國內球隊。」球員生涯的低谷，同時也成為其邁向巔峰的契機，好友李根鎬一個來電、一句：「你想來嗎？」，讓金承龍看到曙光，但要抓緊這根救命藤亦不容易，因為全北與飛腳就其轉會費陷入拉鋸局面。「全北提高了叫價，李根鎬也說情況不樂觀，我亦準備加盟一支南韓球隊了，但經『根鎬』游說球隊高層，轉會飛腳一事兩星期後終落實。」

早在這次轉會成事前的兩、三年，飛腳已有留意金承龍的表現，而讓其始料不及的是轉戰

J.LEAGUE的機會，在生涯低谷時來到，而且對方願意付出一筆據報相當可觀的轉會費，雖然金承龍早透過電視「見識」到J.LEAGUE的現場氣氛、球迷的熱情，但實地見識之下還是有如「劉姥姥進大觀園」。

曾經，無數南韓球迷對其轉戰J.LEAGUE的決定抱疑問，金承龍的經歷就交出了最好的解答。「飛腳每一課練習都有四、五百名球迷到來，相比之下在南韓只有十多人而已。」熱情的球迷，是金承龍對J.LEAGUE記憶最深的其中一個環節，回想練習後球迷蜂擁與球員簽名、合照、送禮物的場面，他笑得開懷。「有如此多球迷愛護、支持，球員自然更好士氣，更投入、用心去比賽。」

昔日效力的韓職球隊各項支援、配套已令金承龍滿意，但到了J.LEAGUE他才驚覺是「天外有天」：「以往球隊最多有3名物理治療師、按摩師，飛腳竟然是有1名醫生、4名物理治療師﹗比賽後翌日球員要抽血檢驗，如果數據顯示我仍屬疲勞，就可以多休息一天，毋須由球員自行判斷。」

「球員為先」，在日本足球界是重要理念，這體現了在J.LEAGUE球會完善的架構之上，金承龍還記得當年大阪飛腳一隊球員約25人，但職員多達17人，球隊入住酒店球員每人1房，更額外安排房間作茶點間、遊戲間，制服、裝備都有幾位專人打點，一切只為讓球員能完全將心思放在訓練與比賽。

金承龍加盟飛腳之後首場比賽，是在亞冠盃後備入替宇佐美貴史，該仗他於補時階段入球，其慶祝動作後來更成為球迷製作打氣橫額的參考，雖然起初要改踢閘位，至宇佐美貴史於季中轉戰德甲後，金承龍完美填補了左翼空缺，以光芒四射的表現征服球迷的心，背後少不了監督、隊友的協助。

「我習慣在邊路突破，遠藤保仁的傳球總是準確到我腳下，助我發揮速度優勢。球場以外，我就經常與李根鎬一起，假期時還結伴去打高爾夫。」隊友之外，金承龍也感激時任監督西野朗的照顧：「西野監督曾在柏雷素爾指導洪明甫、柳相鐵、黃善洪這些前輩，他在南韓有很好評價，有時更會以韓語和我溝通，他信任每位球員，不會胡亂批判或質疑，更鼓勵我發揮所長，我深受感動。」

看見眼前的大阪飛腳球衣，久遠的記憶都被喚醒，被問及這段經歷的意義，金承龍沉思一會後說：「這是我職業生涯至今最美好的時光，我很高興曾為飛腳効力，也很喜歡J.LEAGUE的一切。」

鳴謝：理文足球會