射穿牆！馬列斯撻Q罰球錯有錯着

巴黎聖日耳門(PSG)半場領先下被曼城反敗為勝，下半場兩個失球都係後防犯下低級錯誤，第1球係門將基羅拿華斯判斷錯誤，第2球就因為防守罰球嘅人牆穿大窿，結果被馬列斯嘅射門直接穿過，搞到PSG教練普捷天奴賽後大發雷霆。

下半場曼城禁區頂拎到罰球，原本所有人都以為奇雲迪布尼會操刀，不過馬列斯就自動請纓，結果呢位阿爾及利亞球星射出一記冇角度、冇力度嘅波，但偏偏就射穿「中門大開」嘅人牆，殺基羅拿華斯一個措手不及。呢球亦係基羅拿華斯歐聯生涯，第一次被罰球直接攻陷。

馬列斯賽後承認入波有運：「我原本係想彎過人牆，但係撻咗Q，好幸運個波係兩個球員中間射入。班捷文文迪前1日話我會用罰球入波，我諗上帝聽到佢嘅禱告，所以送咗呢個入波畀我。」前曼城球星尼史葛都話：「呢個罰球其實射得好差，但里安度柏利迪斯同派斯奴甘佩比本能反應咁避開，個波根本唔應該去到龍門。」

PSG教練普捷天奴賽後亦鬧爆防守失誤：「兩個失球都係意外，我好失望，喺歐聯4強出現呢啲失誤係唔可以接受，可惜事實係出現咗。」