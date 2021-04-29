重奪爭標主動權　巴塞開攻做大事

周五(30日)凌晨繼續有西甲補賽，「3哥」巴塞隆拿主場迎戰CF格蘭納達。隨住馬德里雙雄上周末齊齊失分，打少1場嘅巴塞，依家重新攞番爭標主動權，只要贏波即升上榜首，加上「MG」鋒線弗到漏油，勢必火力全開，不過主勝冇肉食，讓球主客和開到「-3」亦太辣，轉捧3.5球嘅大盤更明智。（Now 632周五凌晨1時直播）

近3仗喪入11球

先講講爭標形勢，依家西甲前4嘅馬體會、皇馬、巴塞同西維爾，相差只有3分，其中巴塞僅落後榜首馬體會2分，但打少1場。即係話巴塞今仗擊敗格蘭納達，就會以1分力壓馬體會，今季首度升做「1哥」，只要再贏埋之後5輪聯賽，唔使理其他賽果或對賽成績，即可重奪聯賽冠軍，巴塞要搶番爭標主動權，今仗非勝不可，預期一開波即搶攻。

巴塞能喺最後直路一鼓作氣，「MG」鋒線美斯與基沙文功不可沒。淨係聯賽，兩人合共已炮製36個士哥，連同西盃在內，巴塞近3仗狂轟11粒，「MG」就佔咗8球，難怪呢3仗2次開出4球或以上，嚟到爭標關鍵時刻冇得縮，必定搶攻爭勝。

格蘭納達位處中游，爭下屆歐洲賽資格機會麻麻，戰意成疑，連同盃賽在內，近8仗只得2勝6負，場場有失波防線穿晒窿，今仗仲有中場安祖蒙托羅同佩亞達斯坐波監，杜明高斯杜亞迪亦提早收咧，想贏亦有心無力。不過巴塞主W太熱，「讓球主客和」要讓到3球咁辣，況且巴塞近8仗只得2場冇失波，咁梗係玩3.5球嘅大盤啦！

直播表

周四2:00pm 日職 名古屋鯨魚 Vs 川崎前鋒

有線661、601台

周五1:00am 西甲 巴塞隆拿 Vs CF格蘭納達

Now 632

周五3:00am 歐霸盃 曼聯 Vs 羅馬

Now 643、有線656、616台無綫 myTV Gold 303

周五3:00am 歐霸盃 維拉利爾 Vs 阿仙奴

Now 644、有線661、601台