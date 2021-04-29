女模再提告 向C朗拿度索償6億！

葡萄牙C朗拿度被指控喺2009年，於美國拉斯維加斯強姦美國模特兒Kathryn Mayorga，女事件喺2018年曾經提出訴訟，但美國檢察部後來因為證據不足放棄起訴。英國《每日鏡報》爆料，Kathryn Mayorga已再一次採取法律行動，向C朗拿度要求5,650萬鎊(約6億600萬港元)賠償。

據《每日鏡報》獲得嘅法庭文件，Kathryn Mayorga要求1,800萬鎊作為「過去承受痛苦補償」、1,800萬鎊作為「未來承受痛苦補償」，另外1,800萬鎊為「懲罰性賠償」，加上140萬鎊訴訟開支同110萬鎊律師費，總索償金額達到5,650萬鎊，相等於C朗喺祖雲達斯嘅2年人工。

案情指C朗2009年喺拉斯維加斯強姦女子Kathryn Mayorga，德國《明鏡周刊》報道，呢宗懷疑強姦案發生後1年，C朗畀咗37.5萬美元巨額掩口費，逼Kathryn簽保密協議，不過對方覺得擺脫唔到被強姦嘅陰影，3年前決定向C朗提出起訴，而C朗一直否認指控。