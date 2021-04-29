摑UEFA一巴　3支「歐超聯」球隊4強不敗

早前12支英意西豪門球隊宣布成立「歐超聯」賽事，試圖挑戰歐洲足協(UEFA)領導地位，但失敗收場，更一度面臨被褫奪歐聯資格等處罰。不過，諷刺嘅係經過今屆歐聯4強首回合比賽之後，3支「歐超聯」始創球隊皇馬、車路士、曼城保持不敗，唯一輸波球隊係「反歐超聯」份子巴黎聖日耳門(PSG)。

雖然「歐超聯」已經瓦解，但皇馬作為始作俑者，至今仍然未宣布退出，早前有消息指歐洲足協可能會褫奪「銀河艦隊」今屆及下屆歐聯參賽資格。

不過，歐洲足協考慮到一旦取消皇馬嘅歐聯賽事，要賠償巨額轉播費，所以暫時網開一面，但仍然有傳可能用球證「整死」佢哋。皇馬似乎未受影響，喺歐聯4強首回合同另1支「歐超聯」始創球隊車路士打和1比1。

反觀，巴黎聖日耳門(PSG)由始至終都表明拒絕參加歐超聯，向UEFA效忠，輿論認為呢支法甲勁旅應該會獲得UEFA「關照」，可以捧歐聯冠軍，但4強首回合主場卻1比2不敵曼城。難怪有網民認為呢個賽果就有「歐超聯」球隊同歐聯球隊水平嘅分別，屆時決賽一旦由2支「歐超聯」球隊交鋒，UEFA就真係好尷尬。