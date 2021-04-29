香港隊　世盃外賽程落實　「樂仔」將缺陣

亞洲足協（AFC）日前正式公布「2022世界盃亞洲區第二圈暨2023亞洲盃外圍賽」C組賽程，香港隊將於6月3日香港時間晚10時半迎來首場對伊朗的賽事。另外中超廣州城周四（29日）宣布，陳俊樂將不會出戰今次「世盃外」賽事，意味「樂仔」定缺席港隊出征名單。

AFC日前於官網落實「世盃外」C組賽程，香港隊將於6月3日巴林時間下午5時30分（本港時間晚10時30分），於巴林穆哈拉格球場（Al Muharraq Stadium）對陣伊朗。港隊第2場將於6月11日當地時間晚上7時30分（本港時間翌日凌晨0時30分），同在穆哈拉格球場舉行，對手為伊拉克。尾場港隊將於6月15日當地時間晚上7時30分（本港時間翌日凌晨0時30分）移師巴林國家體育場迎戰東道主。

另外，中超廣州城周四（29日）於微博宣布，經過與香港足總溝通後，陳俊樂將不會代表香港隊出戰今次「世盃外」3場賽事，意味「樂仔」定缺席今次徵召名單，勢削弱港隊中場實力。

根據國際足協今年就國家隊徵召球員發出的指引，列明假如球員出入境須接受多於5天的檢疫期，所屬球會有權「唔放人」。由於由香港或外地重返中國大陸勢難以避免要接受多於5天的隔離期，鑑於上述限制，包括「樂仔」在內等「北上搵食」的港隊代表很大機會缺席今次的大軍名單。