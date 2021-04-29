曼聯食住雌狼　蘇B要破阿四宿命

歐霸4強首回合兩場同時間爆發，由歐聯降格落嚟嘅曼聯先於主場鬥「雌狼」羅馬。「紅魔鬼」近年專剋羅馬，近6次碰頭獲5勝1和，未踢已經心理上佔優，而且羅馬近況麻麻哋，近4場只得2和2負，作客奧脫福難搞，加上「紅魔」中場核心般奴費南迪斯歐霸表現特醒，有力先拔頭籌，熱捧主勝。（myTV Gold 303、Now 643、有線656及616台周五凌晨3時直播）

曼聯同羅馬嘅對決，曾經締造唔少經典場面，包括2007年歐聯8強次回合，當年曼聯首回合落後1比2，次回合返奧脫福出現大屠殺，「紅魔」大炒羅馬7比1，呢場亦係曼聯現任主帥蘇斯克查嘅歐洲賽告別戰，亦都係由呢場計起，「紅魔」近6次對住羅馬獲5勝1和壓倒性佳績。

羅馬4戰不勝近況曳

不過你可能會話，數據係死嘅，都咁多年咩都唔同晒喇。又當你啱，咁就講近況，兩軍喺今場前嘅聯賽都贏唔到波，但相對嚟講曼聯狀態肯定較羅馬好，曼聯除上場同列斯聯打和0比0，對上5場全部贏波，反觀羅馬就4戰不勝，包括啱啱聯賽作客2比3不敵排尾4嘅卡利亞里。

曼聯係今屆歐霸4強當中，唯一一隊由歐聯降格落嚟嘅球隊，相比羅馬之前喺歐霸遇到嘅對手級數更高。羅馬近8場歐霸得2場可以保持清白之身，作客曼聯相信凶多吉少，而且「紅魔」主將般奴費南迪斯喺歐霸表現勇猛，連同之前效力士砵亭，30場歐霸上陣貢獻17個入波及11次助攻，有佢在陣曼聯唔憂冇波入，主勝熱得有道理。