沙田馬場停車場　有得踢波！

香港重劍一姐江旻憓亦有到場「一展球技」。(許思彤攝)

「入馬場，唔一定睇馬嘅！」香港賽馬會把沙田馬場停車場平台，改建成排球場、籃球場及香港首個符合國際足協標準的5人足球場。設施周六（1日）就會正式啟用，未來有望作為香港代表隊及青年軍的訓練基地。

香港賽馬會耗時5年，花費2,500萬港元，把沙田馬場看台停車場的2樓平台，改建成有蓋社區體育場地，包括一個5人足球場、一個排球場及兩個籃球場。這塊「沙田馬場波地」已於3月中開放予多個體育團體試用，並舉行賽馬會5人足球聯賽，獲得不俗回響。自5月1日起，已登記的體育團體、學校、慈善機構等，即可透過網上預約，在非賽馬日租用場地。

四個球場中，5人足球場的設計最具巧思，無論面積或物料，均符合國際足協標準。香港賽馬會公司品牌高級經理李德能期望，場地能夠成為港隊的訓練基地，幫助球員適應國際賽規格，至於籃球場和排球場則可作青訓用途。配套方面，「沙田馬場波地」設有5座各可容納50人的觀眾席、電子計分牌、儲物櫃、沐浴室及無障礙通道。考慮到球場屬「半室內」，或受天氣潮濕影響，出現「跣腳」問題，馬會亦特意增設數部吹風機。

沙田馬場波地

開放日期：非賽馬日

開放時間：早上10時至晚上10時

繁忙時段（星期一至五下午6時後、星期六下午1時後、星期日及公眾假期）收費：

五人足球場 每90分鐘$144

籃球場 每小時$82

排球場 每小時$82

非繁忙時段（星期一至五下午6時前、星期六下午1時前）收費：

五人足球場 每90分鐘$130

籃球場 每小時$57

排球場 每小時$57

*合資格機構可享特惠收費