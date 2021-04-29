阿仙奴近8仗僅2勝　點頂「潛艇」呀？

周五(30日)凌晨另一場歐霸4強首回合，「黃色潛艇」維拉利爾主場硬撼阿仙奴。維拉利爾主帥艾美利貴為「歐霸專家」，難得遇舊東家一定想報番被炒之仇，阿仙奴雖有奧巴美揚趕及復出但未必弗，好拍檔拿卡錫迪因傷上陣成疑，「黃潛」挾歐霸7連勝之勢，可藉地利搶先機，直取主勝。（Now 644、有線661及601台周五凌晨3時直播）

阿仙奴近8仗僅2勝

2018年，艾美利接替做咗22年「廠長」嘅雲格領導阿仙奴，銳意革新，可惜希望愈大、失望愈大，「兵工廠」未能重奪歐聯入場券之餘，聯賽戰績愈嚟愈衰，終於喺2019年11月尾被炒魷，確實心有不甘。艾美利今季重返西甲接掌維拉利爾，雖然聯賽只位居中游，但喺歐霸表現標青，唔計分組賽尾輪因卡拉巴克多人確診而獲判贏3比0，近7仗全部贏晒，唔講得笑。

阿仙奴依家喺英超只排第10位，球員水準飄忽不定，近8仗贏得2場咁大把。淨係講歐霸，阿仙奴先喺16強首回合領先奧林比亞高斯3比1下，諗住出硬線次回合踢得勁hea，最終輸0比1，兩回合計險勝3比2，去到8強首回合亦只能同布拉格斯拉維亞踢和1比1，若非次回合對方嚴重失準，佢哋都未必出到線。加上首席射手拿卡錫迪有傷在身，就算出得亦唔慌有態，反觀「黃潛」前鋒拍檔柏高艾卡沙同謝拉特摩蘭奴，喺今屆歐霸已各入6粒，加上艾美利復仇心切，此消彼長下，主勝值得捧場。