霍震霆：現階段不強制運動員打針

在新冠病毒變種的陰霾下，本港體育運動比賽仍未能全面恢復，東京奧組委昨舉行五方會議重申，將確保在7月下旬舉行的東京奧運「會安全並成功地舉行」。港協暨奧委會會長霍震霆和甲一得分王蔡再懃周四（29日）出席電視台問答比賽記招時，分別對國際體育比賽陸續重啟及本地籃球賽事復賽表達意見，霍震霆指暫未有要求運動員需強制接種疫苗才可外出比賽，但他認為這是保障自己和他人的方法，而蔡再懃則不反對接種疫苗以換取本地籃球復賽。

各項體育賽事在過去一年均面對疫情的嚴峻挑戰，不論運動員或體育迷均厭倦無了期的延後和等待，更枉論重啟各項學界體育賽事。有見及此，有線電視製作體育常識問答比賽《香港遊艇會呈獻：學界圍育常識大比拼》，旨在透過節目加強學生對運動的興趣和投入感，並冀望學生在疫情中不忘運動的重要，問答比賽將於逢星期五晚上10點30分在有線體育台播出，並邀請不同本地運動員作嘉賓主持。

香港體育協會暨奧林匹克委員會會長霍震霆擔任比賽主禮嘉賓，距離東京奧運尚餘不足三個月時間，他相信國際奧委會的每個決定都會以運動員健康為大前提，惟希望當局盡快落實各細節方案，讓運動員盡早做好準備。對於香港代表團是否需要先打疫苗才可參賽，他認為「賽事涉及的國家和地區眾多，每個地方亦有不同規定，接種疫苗是對自己和他人的保護。」但目前未有具體的接種和檢測安排，現階段亦不強制運動員需先接種疫苗才可出外比賽。

奧運會貴為國際體壇的盛事，今年不接受非日本本國的觀眾入場觀賞賽事，霍震霆指十分希望香港市民能夠參與其中，隔空為本港健兒打氣，但目前仍未有電視台入標香港區的轉播，「我也希望香港市民，特別在這逆境中有機會參加這項四年一度的盛事，所以我積極在不同場合呼籲，希望有電視台出手或政府介入。」

東京奧運如箭在弦，但本地籃壇復賽卻一直只是聞樓梯響，港籃代表、滿貫球星蔡再懃表示在停賽期間絕無鬆懈，他透露球隊復操一個半月，每周練習三次，務求賽程一旦落實就能以最佳狀態披甲上陣。蔡再懃於本月初參加三人籃球表演賽，同場的港籃隊長李琪曾表示願為復賽「做乜都得」，蔡再懃則希望籃球聯賽可獲政府放寬室內運動口罩令，「室內戴口罩比賽也算是危險的事，練習時定點射波當然沒問題，但比賽的強度較高。」他認為比賽中的球員和球證不可能全程戴着口罩，但他同意只要球員一回到後備席，便應配戴口罩。蔡再懃亦指以接種疫苗換取復賽的做法可以接受，「始終香港籃球聯賽不是全職業，很多球員都有正職工作，不可能將所有球員都安置在泡泡隔離營，或似足球要求運動員留在家中不外出，所以我也不抗拒接種疫苗。」

蔡再懃笑言看到台灣等地的聯賽進行得如火如荼，他也非常渴望能重返球場比賽，近期大專籃球比賽在室外場舉行比賽，他指明白在香港要有合適的比賽場地非常困難，但仍傾向甲一球賽在室內場館上演，「始終在街場打波受傷的風險較高。」