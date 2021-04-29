港超聯　東方龍獅冠忠南區大火併

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「中銀人壽香港超級聯賽」周五(30日)晚戰火重燃，前列分子東方龍獅，將坐鎮旺角大球場迎戰冠忠南區。近期接連贏下硬仗的東方，為繼續緊咬榜首傑志，今場勢必視3分為目標；表現有好轉的南區，亦希望一報首循環交手大敗之仇，兩軍狹路相逢，必有一番龍爭虎鬥。（on.cc東網周五晚8時直播）

費蘭度踢出水準

東方龍獅上仗以1比0擊敗前列強敵天水圍飛馬，搶下爭標路上關鍵3分，其中費蘭度臨完場前射入奠勝一球，盡現身價，球隊總監兼主教練李志堅不忘大讚這位攻擊手的表現，認為此子能在多位進攻主力倦勤的情況下，表現出應有水準。東方傷兵問題持續，除了前場主力艾華頓仍需時間康復，黃梓浩亦有傷在身。進入爭冠最後直路的東方，陣中不少球員近期都需要負傷應戰，李志堅承認現時在球員傷患及比賽管理上，要取得平衡絕不容易。

首循環與冠忠南區交手，東方龍獅曾以5比0獲勝，惟「堅Sir」認為對手一向踢法硬淨，加上近況有好轉，今場需要小心應付。球隊正選門將葉鴻輝亦有感今場取勝有相當難度：「首循環交手，南區仲處於重整階段，但見到佢哋近期信心增強，近幾場都可以先入到波，呢場對我哋嚟講絕對係硬仗。」

夏志明腳風正順

冠忠南區上場以1比2不敵理文，但球隊搶攻能力未見減弱，過去4仗都先取得領先優勢，其中主力前鋒夏志明近4場上陣斬獲4球，傷愈過後強勢回歸，主教練列文深信只要「子彈」繼續保持佳態和正面態度，必定再獲香港隊徵召。南區今仗有唐道碧因外借條款限制缺陣之外，積施利累積5黃需要停賽，而中場柏度的傷勢仍未見好轉，但列文仍對球隊充滿信心：「我哋現狀比首循環同東方交手嗰陣更好，過去幾場表現得更有組織性，相信今場戰況會更緊湊。」

南區主力川瀨浩太首循環面對東方一戰因傷倦勤，今場有機會與東方正面交鋒，令這位東瀛兵感到非常期待：「嚟到季尾，我哋每一位都好清楚落到場嘅職責，今場比賽保持紀律性好重要，希望我可以幫到球隊攞到滿意戰果。」

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