狂野45分鐘轟5粒！曼聯大破羅馬穩入決賽

周五(30日)凌晨歐霸盃4強首回合大戰，曼聯半場1比2落後羅馬劣勢下，憑下半場狂風掃落葉嘅45分鐘狂轟5球，主場以6比2大勝，殺入決賽機會高唱入雲。卡雲尼同般奴費南迪斯今場各入2球兼各交2次助攻，曼聯亦創下57年來歐洲盃賽4強最強入球紀錄，霸氣盡現。

上半場雙方都表現積極，曼聯9分鐘就由般奴費南迪斯同卡雲尼撞牆入楔後先開紀錄，但防線犯錯就令球隊陷入困境，先係15分鐘保羅普巴禁區內手球輸12碼，羅馬由羅倫素柏歷堅尼操刀追成1比1，去到33分鐘再走甩「剋星」迪斯高，被對手近門射入反輸1比2。

下半場曼聯表現脫胎換骨，換邊僅3分鐘卡雲尼即射入靚波追和，呢位烏拉圭射手64分鐘近門「執雞」射成3比2，羅馬落後下愈踢愈亂，71分鐘基斯史摩寧禁區內侵犯卡雲尼輸12碼，般奴費南迪斯主射破網，氣勢如虹嘅曼聯尾段再由保羅普巴同格連活特各建一功，主場6比2大破羅馬。

曼聯今場狂入6球，係自1964年皇家馬德里喺歐冠盃4強次回合6比0大勝蘇黎世後，57年來首支喺歐洲賽4強攻入6球嘅球隊，而曼聯對上一次喺歐洲賽單場入6球或以上，已經要數到2007年，當時「紅魔鬼」喺歐聯8強次回合作客大勝7比1，受害者就係今場對手羅馬。