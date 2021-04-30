阿仙奴「無鋒陣」輸波　比比入波吊命

飽受傷患問題困擾嘅阿仙奴，周五(30日)凌晨歐霸盃4強首回合作客維拉利爾，被逼排出「無鋒陣」迎敵，可惜表現差勁被前領隊艾美利率領嘅「黃色潛艇」打爆，一凌陷於落後2球兼踢少1個嘅超級劣勢，不過尼高拉斯比比尾段射入關鍵12碼，阿仙奴最終以1比2僅敗，次回合返主場仲有一線生機。

喺奧巴美揚啱啱病愈以及拿卡錫迪養傷下，阿仙奴今場起用「無鋒陣」，不過球員明顯未及適應，開波4分鐘即被文奴捷古路斯射入，29分鐘再喺角球攻勢走甩艾比奧爾，被對手近門射入。阿仙奴換邊後表現有起色，但57分鐘再有丹尼施巴路斯兩黃一紅被逐，形勢更見惡劣。

估唔到嘅係，阿仙奴踢少個之後反而表現更好，布卡約沙卡73分鐘殺入禁區被踢跌博到12碼，尼高拉斯比比操刀追成1比2，7分鐘後維拉利爾亦有中場伊天卡普爾兩黃被逐，阿仙奴之後仲有後備上陣嘅奧巴美揚射門被救，幾乎追成平手，雖然最後輸1比2，但總算保住出線希望。

阿仙奴4位傷兵奧巴美揚、拿卡錫迪、基蘭泰亞尼同大衛雷斯據報都已經康復，有望喺下星期嘅次回合賽事候命。