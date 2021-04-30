《Energy Fight 2021 第一回》17場激戰爆發

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事隔超過14個月，Energy Fight終於再一次舉行！由中國香港綜合搏擊運動總會(MCSF)的帝鋒金融集團 《Energy Fight 2021 第一回》，周六(1日)下午假九龍灣德藝會舉行，一眾「齋練」多時的本地搏擊界新星，誓要把握這次期待多時的機會，在擂台上施展渾身解數。（on.cc東網周六下午3時起直播第10至17場賽事）

對上一次Energy Fight已是去年1月19日的事，對於今次復辦賽事，MCSF主席朱志偉表示望能帶出一個訊息：「疫情之下，社會上各行各業都受到影響，搏擊界亦一樣，無論係經營拳館嘅定係拳手，教嘅、學嘅、打嘅同睇嘅都受到唔同程度嘅影響。等咗好耐，終於可以再搞比賽喇，希望有共同目標嘅人，可以一齊努力去搞好、打好今次比賽，展現出永不言棄、堅毅不屈嘅搏擊精神。同時希望更多家長可以支持同鼓勵子女，喺安全同健康嘅環境下，參與搏擊運動。」

今次Energy Fight會上演17場賽事，包括兩場兒童組、5場少年組、8場業餘組，以及兩場專業組，當中會有西洋拳、散打及綜合搏擊；34位參與拳手分別來自8間拳館，當中包括武聯派出的港隊散打青少年代表。

要數全日最矚目一戰，相信會是第14場（Shoot 14）的女子青少年組53公斤級賽事，兩位體院中學生運動員，兼散打港隊代表向籽嬴和陳紫晴的交鋒。兩位女將同為14歲，過去兩年間已成為老對手，對戰互有勝負。就讀林大輝中學3年級的「籽嬴」表示，十分期待今次比賽：「因為疫情，已經好耐冇比過賽，我同『紫晴』交過好多次手，希望大家都有進步啦！」

同日，「籽嬴」的胞兄「籽羲」會在第16場(Shoot 16)的男子專業組60公斤級賽事，越級挑戰成年拳手。現就讀林大輝中學4年級的「籽羲」同為體院中學生運動員，亦是港隊散打代表，曾奪得「世界青少年散打錦標賽」銀牌的他謂，希望透過首次與成人拳手對賽，考驗一下自己的實力。

《Energy Fight 2021 第一回》尚餘少量門票，有關詳情可瀏覽

《Energy Fight 2021 第一回》on.cc東網直播賽程

帝鋒金融集團 《Energy Fight 2021 第一回》直播！

【直播賽程】

Shoot10

男子業餘組67公斤(西洋拳)

林作(Bomber Gym) vs 黃明雋(MCSF)

Shoot11

男子少年組52公斤(散打)

戴洛銘(香港武術聯會) vs 黃智謙(MCSF)

Shoot12

男子兒童組32.5公斤(綜合搏擊)

李衍鋒(榮拳館) vs 葉博軒(Bomber Gym)

Shoot13

男子業餘組60公斤(散打)

梁宇航(香港武術聯會) vs 伍步暉(香港柔道之友社)

Shoot14

女子少年組53公斤(散打)

向籽嬴(MCSF) vs 陳紫晴(香港武術聯會)

Shoot15

男子業餘組72公斤(散打)

黃海騰(Core Combat HK) vs 張溢霖(香港武術聯會)

Shoot16

男子專業組60公斤(綜合搏擊)

劉冠成(Core Combat HK) vs 向籽羲(榮拳館)

Shoot17

男子專業組64公斤(綜合搏擊)

葉基達(Core Combat HK) vs 陳柏灝(麗池)

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