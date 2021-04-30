切爾達對利雲特　有特別數據

波記，來個海南雞飯跟字母湯，我又有貼士醒你呀，聽實喇，今晚德國盃4強大戰，雲達不來梅對RB萊比錫，不來梅近況實在太差，前一場聯賽先至大敗畀萊比錫，萊比錫剛宣布主帥離隊，拿高斯文來季執教拜仁，球員都想捧盃歡送佢，呢場我要讓客。

至於西甲賽事，切爾達對利雲特，兩隊都踢緊風流波，贏輸都冇所謂，不過兩隊有個數據，就係切爾達近5次主場對利雲特，全開3球或以上，今場捧入球大冇走雞。

過關2x1

(五)15 雲達不來梅 對 RB萊比錫 讓球客勝(-1)

(五)18 切爾達 對 利雲特 入球大(2.5球)

賠率：3.11倍

直播表

周五5:35pm 澳職 阿德萊德聯 Vs 西部聯

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周六2:30am 德盃 雲達不來梅 Vs RB萊比錫

香港開電視77台、有線661、601台

周六3:00am 英超 修咸頓 Vs 李斯特城

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周六3:00am 西甲 切爾達 Vs 利雲特

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