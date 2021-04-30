英超好戲　狐狸保前4明恰修咸頓

今輪英超率先上演修咸頓主場迎戰李斯特城，雙方實力同狀態都有明顯距離，「聖人」修咸頓遭逢3連敗，士氣低落。反觀，李斯特城取得3連勝，包括早前喺英足盃4強擊敗修咸頓。加上李斯特城近3次聯賽作客修咸頓，獲得全勝，屬於格食格，一於再追客勝。（Now 621周六凌晨3時直播）

「聖人」上岸戰意成疑

修咸頓現時排15位，領先排尾3嘅富咸9分，兼踢少1場，基本上已經「上岸」，護級壓力唔大。既然「聖人」冇搶分迫切性，球員未必會搏盡。事實上，修咸頓近況甚差，3連敗中，包括以0比3大敗於護級球隊西布朗腳下，最有指標性嘅比賽係英足盃4強0比1不敵李斯特城，雙方短期內再次交鋒，預料戰局相差唔大。

至於李斯特城仍然要為力保英超前4位而戰，球員戰意有保證，特別係前鋒伊恩拿祖狀態大勇，上場英超射入1球及1次助攻，協助球隊以2比1反勝水晶宮。呢位尼日利亞國腳近4次上陣都取得入球，合共射入5球，腳風非常順。加上仲有老牌射手占美華迪在陣，相信李斯特城要攻入修咸頓大門，並唔困難。值得一提，李斯特城上季英超曾經作客狂勝修咸頓9比0，今場有力再次反客為主，客勝值博。

※Mic少

李斯特城近3次聯賽作客修咸頓成績

勝100%