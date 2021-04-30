港超聯　辛祖絕殺！東方龍獅挫10人冠忠南區

「中銀人壽香港超級聯賽」周五（30日）爆發大戰，東方龍獅於旺角大球場迎戰冠忠南區。結果靠鍾偉強上半場的入球先拔頭籌的東方，一度被下半場踢少一人的冠忠南區追和，最終靠辛祖補時階段攻入致勝球，以2比1擊敗對手，全取3分。

東方龍獅今仗除了有辛祖及費蘭度負責攻堅之外，早前傷愈復出的鍾偉強，亦獲得今季首次正選上陣機會，另外馮慶燁繼續擔正，與基頓拍檔負責鎮守後防。冠忠南區今場有積施利要坐波監，唐道碧則因外借條例需要避戰，前場孖寶夏志明，以及賽前喜獲千金的史提芬彭利拿今場繼續聯手爭士哥，重返正選大軍的陳凱柏及林樂勤，將負責為前線輸送彈藥。

兩隊都有入球好手壓陣，自然開局都不敢冒進，17分鐘，東方龍獅終於有威脅攻勢，辛祖禁區頂罰球直射，被南區門將謝德謙撲出。34分鐘，林恩許「手榴彈」擲入禁區，守前柱的列文頂後，反而令伏兵門前的鍾偉強得益，順勢撞入為東方龍獅先拔頭籌。落後的南區嘗試反擊，3分鐘後，陳凱柏半場引球大步推進，用速度擺脫幾位東方守將，禁區外起右腳遠射，未能威脅東方門將葉鴻輝。41分鐘，陳港斌接應夏志明傳送，殺入禁區起腳，但被及時回防的翟廷峯解圍出底線。臨完半場前，佐佐木周禁區外勁射，作出飛身撲救的葉鴻輝，未能將皮球解圍太遠，夏志明快步趕到門前補射，卻被葉鴻輝及回防的馮慶燁化解危機，東方龍獅守住1比0優勢回更衣室。

東方龍獅換邊後嘗試拉開領先優勢，47分鐘，後備入替的梁冠聰左路傳中，鍾偉強接應撞射高出。2分鐘後，杜度禁區外遠射，被謝德謙一抱入懷。其後南區攻勢漸有起色，59分鐘，陳凱柏傳入禁區，夏志明未能控好皮球，被葉鴻輝沒收。63分鐘，陳凱柏再嘗試傳中，川瀨浩太高高躍起，力壓基頓及出迎的葉鴻輝頂入，為南區追成1比1。

但扳平比數的南區未開心得太久，很快就遭遇重創，66分鐘，馮慶燁接應角球一頂，被謝德謙沒收，但杜度在謝德謙落地後有懷疑衝撞後者，引起南區球員不滿，雙方因此爆發衝突，最終球證直接向陳港斌出示紅牌，驅逐出場，令南區陷入10人應戰的劣勢。75分鐘，史提芬彭利拿接應夏志明傳中，推入禁區起腳，被葉鴻輝撲出。

其後東方攻勢逐漸加強，85分鐘，費蘭度殺入禁區，乖巧扣過三位南區守將，推大位起腳高出。89分鐘，費蘭度左路急勁傳中，差點導致川瀨浩太「擺烏龍」。不甘和局收場的東方，尾段全力搶攻終於有收穫，臨完場前補時階段，林恩許傳入禁區，控球有手球之嫌的辛祖，其射門碰到川瀨浩太改變方向，慢流尾袋。最終東方龍獅靠這個致勝球，以2比1擊敗冠忠南區，全取3分。