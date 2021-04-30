港超聯　被指犯手球　辛祖：我工作只係入波

周五（30日）港超聯，東方龍獅憑鍾偉強和辛祖最後一刻的入球，以2比1險勝下半場大部分時間10人應戰的冠忠南區。東方得分後得以追至與傑志同分，辛祖的補時「絕殺」絕對厥功至偉。惟賽後有南區職球員和球迷投訴他在入球過程中曾犯手球，這位巴西裔射手賽後這樣回應。

雖然東方龍獅今場上半場便憑鍾偉強取得領先優勢，但整場球賽南區的攻勢亦甚具侵略性，相信東方球員絕對認同今場「贏得辛苦」。辛祖在賽後直言今場經歷了一場硬仗，南區是一支實力強的球隊，但能夠在最後一刻入球「終結球賽」，他難掩興奮之情：「我哋一直好盡力練波，可以喺補時入波並取得3分，幫球隊追到同傑志同分，真係好開心！」他在入球後隨即脫去上衣，奔去場邊激情慶祝，雖然最後換來一張黃牌，但他卻覺得很值得，更希望將入球送給家人。

賽後冠忠南區職、球員在翻看完球賽精華片段後，嚴詞控訴辛祖在入球過程中犯手球，及後更有球迷向其疾呼犯規，他被問到當時的情況時這樣回答：「佢哋當然會感到不滿，好多場波都會有誤判，但冇人會投訴，而我只會專注喺球賽入面，因為我嘅工作就係入波。」