【官宣】曼城天價簽18歲「新美斯」

英超勁旅曼城依家向住「3冠王」進發，同時亦開始為未來鋪路，阿根廷球會學生隊周六(1日)正式宣布，18歲新星前鋒沙米恩圖落實轉投曼城，轉會費總值超過1,800萬歐元。呢位身高1米68嘅細細粒前鋒擁有腳法超純熟左腳，因而被阿根廷媒體冠以「新美斯」稱號。

據報曼城今次係擊退利物浦同曼聯嘅爭奪，成功招攬呢位明日之星，學生隊周六喺官方twitter宣布：「學生隊同曼城就沙米恩圖轉會達成協議，並且已簽約作實，沙米恩圖會喺7月1日正式加盟曼城。」據報沙米恩圖同曼城簽約5年，曼城先支付600萬歐元轉會費，另有超過1,200萬歐元浮動獎金條款，學生隊仲可以喺沙米恩圖未來轉會收益入面分20%，對一次18歲球員嚟講相當「重手」。

沙米恩圖來頭唔細，佢16歲就代表學生隊踢阿甲，係球會史上第2年輕上陣球員，左腳純熟嘅佢可以勝任前線3個位置，喺學生隊就主要出任右翼，過去代表阿根廷青年軍出賽嗰陣，曾獲前阿根廷領隊沙貝拉拎嚟同年輕美斯相比，可見佢嘅評價極高。沙米恩圖依家仍未入選阿根廷國家隊，所以曼城申請工作證或者會有難度，如果唔能夠拎到工作證，曼城會先將佢借畀旗下衛星球會。