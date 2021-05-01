伊恩拿祖將功贖罪　李城以眾凌寡僅和波

周六(1日)凌晨英超賽事，目標力保前4位置嘅李斯特城作客修咸頓，喺超過80分鐘時間以眾凌寡嘅情況下，只能夠1比1逼和對手，執番1分。李斯特城依家拋開第5位嘅韋斯咸8分，但係就踢多1場，考慮到「狐狸」收咧賽程硬仗連場，今場失分隨時鑄成大錯。

今仗開波10分鐘就出現爭議性一幕，修咸頓中堅維斯達加特後場控波甩腳，李城前鋒占美華迪即上前逼搶，維斯達加特情急下先快腳鏟走個波，但解圍後再踢中占美華迪左腳，被球證直接紅牌驅逐。李斯特城踢多個下控制大局，但入唔到波之餘更喺61分鐘先失，伊恩拿祖禁區內用手阻擋修咸頓射門輸12碼，「聖人」由禾特普斯操刀射入。近況大勇嘅伊恩拿祖7分鐘後將功贖罪，右路傳中畀莊尼伊雲斯頂入追平，最終兩隊踢成1比1平手。

李斯特城領隊羅渣士賽後表示：「我對戰果好失望，球隊喺11對10情況下通常都有好表現，但係今場速度唔夠快、密度唔夠高，或者13日內踢4場波對球員係有啲影響，但呢個唔係藉口，希望呢1分到季尾會係重要嘅1分。」李斯特城最後4輪聯賽，對手係紐卡素、曼聯、車路士同熱刺，可以話硬仗連場。