德國盃 夏蘭特化身唔留手師傅
2021年05月01日 11:00
東網電視更多新聞短片
周日2:30am 德盃 多蒙特 Vs 基爾 香港開電視77、有線661、601台
波記，來個揚州炒飯，今晚啲波有鑊氣呀，講緊嘅係多蒙特呀，今晚德國盃4強大戰，多蒙特對基爾，德國盃係多蒙特今季最後希望，唔會留手。
基爾只係德乙球隊，雖然淘汰過拜仁，但踢到4強已經好盡，我捧多蒙特大勝晉級。
稍後時間開波嘅仲有英超，愛華頓對阿士東維拉，愛華頓上場擊敗阿仙奴，信心返晒嚟，由2009年開始，愛華頓聯賽主場對維拉，都保持不敗，維拉依家等放假，一於捧愛華頓主勝。
過關2x1
(六)84 多蒙特 對 基爾 上盤(-2)
(六)87 愛華頓 對 阿士東維拉 主勝
賠率：4.17倍
直播表
周六1:00pm 日職 FC東京 Vs 橫濱水手
香港開電視77、有線661、601台
周六5:10pm 澳職 西悉尼流浪者 Vs FC悉尼
無綫85台
周六7:30pm 英超 水晶宮 Vs 曼城
Now621、611
周六8:00pm 西甲 伊巴 Vs 艾拉維斯
Now632
周六9:00pm 意甲 維羅納 Vs 史柏斯亞
myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台
周六10:00pm 英超 白禮頓 Vs 列斯聯
Now621
周六10:15pm 西甲 艾爾切 Vs 馬德里體育會
Now 632
周日0:00am 意甲 克羅托內 Vs 國際米蘭
myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台
周日0:30am 英超 車路士 Vs 富咸
Now621
周日0:30am 西甲 侯爾斯卡 Vs 皇家蘇斯達
ViuTV 99、Now632
周日1:00am 美職 紐約紅牛 Vs 芝加哥火燄
myTV Gold 302、Now 639、有線655、615台
周日2:30am 德盃 多蒙特 Vs 基爾
香港開電視77、有線661、601台
周日2:45am 意甲 AC米蘭 Vs 賓尼雲圖
myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台
周日3:00am 英超 愛華頓 Vs 阿士東維拉
Now621
周日3:00am 西甲 皇家馬德里 Vs 奧沙辛拿
Now632
周日7:30am 美職 奧蘭多城 Vs FC辛辛那提
myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台
周日8:00am 美職 FC達拉斯 Vs 波特蘭伐木者
myTV Gold 302、Now 639、有線655、615台
周日11:00am 美職 聖荷西地震 Vs 華盛頓聯隊
myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台