德國盃　夏蘭特化身唔留手師傅

波記，來個揚州炒飯，今晚啲波有鑊氣呀，講緊嘅係多蒙特呀，今晚德國盃4強大戰，多蒙特對基爾，德國盃係多蒙特今季最後希望，唔會留手。

基爾只係德乙球隊，雖然淘汰過拜仁，但踢到4強已經好盡，我捧多蒙特大勝晉級。

稍後時間開波嘅仲有英超，愛華頓對阿士東維拉，愛華頓上場擊敗阿仙奴，信心返晒嚟，由2009年開始，愛華頓聯賽主場對維拉，都保持不敗，維拉依家等放假，一於捧愛華頓主勝。

過關2x1

(六)84 多蒙特 對 基爾 上盤(-2)

(六)87 愛華頓 對 阿士東維拉 主勝

賠率：4.17倍

直播表

周六1:00pm 日職 FC東京 Vs 橫濱水手

香港開電視77、有線661、601台

周六5:10pm 澳職 西悉尼流浪者 Vs FC悉尼

無綫85台

周六7:30pm 英超 水晶宮 Vs 曼城

Now621、611

周六8:00pm 西甲 伊巴 Vs 艾拉維斯

Now632

周六9:00pm 意甲 維羅納 Vs 史柏斯亞

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周六10:00pm 英超 白禮頓 Vs 列斯聯

Now621

周六10:15pm 西甲 艾爾切 Vs 馬德里體育會

Now 632

周日0:00am 意甲 克羅托內 Vs 國際米蘭

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周日0:30am 英超 車路士 Vs 富咸

Now621

周日0:30am 西甲 侯爾斯卡 Vs 皇家蘇斯達

ViuTV 99、Now632

周日1:00am 美職 紐約紅牛 Vs 芝加哥火燄

myTV Gold 302、Now 639、有線655、615台

周日2:30am 德盃 多蒙特 Vs 基爾

香港開電視77、有線661、601台

周日2:45am 意甲 AC米蘭 Vs 賓尼雲圖

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周日3:00am 英超 愛華頓 Vs 阿士東維拉

Now621

周日3:00am 西甲 皇家馬德里 Vs 奧沙辛拿

Now632

周日7:30am 美職 奧蘭多城 Vs FC辛辛那提

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周日8:00am 美職 FC達拉斯 Vs 波特蘭伐木者

myTV Gold 302、Now 639、有線655、615台

周日11:00am 美職 聖荷西地震 Vs 華盛頓聯隊

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台