打定輸數？高普話歐霸盃係偉大賽事

利物浦今季成績大跌Watt，唔單止衛冕失敗，依家聯賽更加淪落至第6位，距離第4位嘅車路士4分，喺只剩5輪聯賽情況下，「紅軍」領隊高普似乎都打定輸數，仲話下季如果踢歐霸盃，都一樣會全力爭標，大讚歐霸盃都係一個好有份量嘅比賽。

高普喺作客曼聯前嘅記者會表示：「自從我嚟到英超後，只係踢過1次歐霸盃(2016年)，當年我哋殺入決賽，所以除咗場決賽之外，歐霸盃嘅回憶都係美好，而且我哋啱啱先見到曼聯好享受歐霸盃嘅勝利(6比2大勝羅馬)！當然要睇利物浦最後參加咩賽事，但我絕對唔會睇小呢個比賽，歐霸盃都係偉大嘅賽事。」

自2016/17球季後，利物浦第1次嚟到季尾冇任何冠軍可以爭取，相反曼城爭緊做「3冠王」、車路士亦爭緊歐聯同英足盃、曼聯同阿仙奴打緊歐霸盃、李斯特城亦入咗英足盃決賽，高普就話：「妒忌其他球隊係弱者所為，我哋要為自己成績負責，呢幾年利物浦爭緊冠軍嗰陣，我唔知其他球隊會唔會妒忌我哋。我哋依家要踢好季尾賽事，然後下季再嚟過。」