搶分博提早封王　曼城大進「宮」

周六(1日)晚英超早場屬強弱懸殊之戰，水晶宮主場對1哥曼城。水晶宮護級壓力已大為舒緩，爭勝決心成疑。曼城餘下5輪只要贏多兩場即可封王，為免夜長夢多，必力求盡快捧盃英超冠軍，預料作客都會主攻。今場首選3.5球嘅入球大。（Now 621及611周六晚7時30分直播）

水晶宮火力唔失禮

水晶宮拋離排尾3嘅富咸11分兼踢少1場，基本上已經「上岸」，應該會踢得比較開放。事實上，雖然水晶宮近5場英超僅1勝，但5場都拎到入波，包括攻入3支名牌球隊熱刺、車路士同李斯特城嘅大門，可見水晶宮入球能力唔弱。

曼城周中歐聯4強以2比1反勝巴黎聖日耳門，走勢凌厲，而且近10場聯賽作客全勝，包括大勝利物浦4比1，攻力強大。「藍月亮」依家領先次席曼聯10分，如果今場贏波，同時聽晚曼聯輸波，最快星期日就可以提早奪冠，當然希望盡快鎖定獎盃，專心爭歐聯。不過曼城近5次聯賽對水晶宮得3勝1和1負，其中4次總入球達4球或以上，中位數3.5球嘅大盤更加可取。